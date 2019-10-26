Прокуратура проверит законность перевозки коллектива «Сударушки», пострадавшего в ДТП

Новости 26.10.2019 16:00 468

По факту ДТП, произошедшего на трассе Барнаул-Рубцовск 26 октября, прокуратурой Алтайского края организована проверка. В частности речь идет об использовании автомобиля Fiat Ducato, принадлежащим МУК «Организационно-методический центр администрации Алейского района».

По информации помощника прокурора края по связям со СМИ и общественностью Анны Ульяновой, организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения и законодательства по перевозке пассажиров. Напомним, при лобовом столкновении микроавтобуса и минивэна погибли 8 человек, еще столько же получили травмы.

Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Алтайском крае: семь погибших, девять раненых (обновлено) Новости 26.10.2019 11:50 Всего в двух автомобилях находились 16 человек 2356

В настоящее время Алейской межрайонной прокуратурой с выездом на место проверяется соблюдение требований законодательства при организации перевозки граждан автомобилем Fiat Ducato, принадлежащим МУК «Организационно-методический центр администрации Алейского района».

По некоторым данным, в автомобиле находился ансамбль "Сударушки", направлявшийся на концерт в Барнаул.

По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Краевой следком возбудил уголовное дело по факту ДТП, унесшего жизни 8 человек Новости 26.10.2019 14:00 Речь идет сразу о двух статьях УК РФ 1665

Тем временем по сообщению Минздрава края, двух пострадавших после ДТП из Топчихинской ЦРБ на санитарном вертолете эвакуировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Пациентку из Калманской больницы транспортировали на автомобиле.