Прокуратура проверит законность перевозки коллектива «Сударушки», пострадавшего в ДТП

По факту ДТП, произошедшего на трассе Барнаул-Рубцовск 26 октября, прокуратурой Алтайского края организована проверка. В частности речь идет об использовании автомобиля Fiat Ducato, принадлежащим МУК «Организационно-методический центр администрации Алейского района».
По информации помощника прокурора края по связям со СМИ и общественностью Анны Ульяновой, организована проверка соблюдения требований безопасности дорожного движения и законодательства по перевозке пассажиров. Напомним, при лобовом столкновении микроавтобуса и минивэна погибли 8 человек, еще столько же получили травмы.
Всего в двух автомобилях находились 16 человек
В настоящее время Алейской межрайонной прокуратурой с выездом на место проверяется соблюдение требований законодательства при организации перевозки граждан автомобилем Fiat Ducato, принадлежащим МУК «Организационно-методический центр администрации Алейского района».
По некоторым данным, в автомобиле находился ансамбль "Сударушки", направлявшийся на концерт в Барнаул.
По итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Речь идет сразу о двух статьях УК РФ
Тем временем по сообщению Минздрава края, двух пострадавших после ДТП из Топчихинской ЦРБ на санитарном вертолете эвакуировали в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Пациентку из Калманской больницы транспортировали на автомобиле.