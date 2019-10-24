Стало известно, что чаще всего ищут в Интернете барнаульцы

Новости 26.10.2019 16:25 464

Решение квартирного вопроса остается приоритетным для жителей Барнаула. Это следует из данных «Авито», проанализировавшего потребительские предпочтения пользователей.

Как и в 2018 году, пользователи хотели обзавестись в первую очередь квартирой. Второе место в Топ-5 самых популярных товаров по итогам третьего квартала 2019 года занимают кроссовки, а покупка телефона замыкает тройку лидеров, пишет портал altayrealt.ru.

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В Барнауле этим летом лидером по поисковым запросам стали кроссовки. Также в Топ-10 вошли востребованные в это время года предметы гардероба, такие как сандалии, туфли, босоножки и платья. Велосипеды оказались на третьей строчке рейтинга. Дача – одно из популярных мест отдыха в летнее время для большинства пользователей – оказалась на восьмом месте рейтинга. Также в лидерах по запросам оказались бани.

С наступлением осени кроссовки уступили первое место квартирам. Телефоны оказались на третьем месте по востребованности. Также жители города часто искали гаражи.