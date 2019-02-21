Бывший срочник рассказал, почему могли расстрелять солдат в военной части Забайкалья

Новости 26.10.2019 17:05 958

Мужчина, служивший в забайкальской воинской части №54160, рассказал о проявлениях дедовщины в гарнизоне. Они могли быть связаны со старшим лейтенантом, который стал одной из жертвой срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего десять военнослужащих.

«Я предполагаю, что это связано со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. Во время моей службы несколько лет назад, когда мы шли в караул, он постоянно требовал, чтобы мы ему купили что-то поесть, — рассказал бывший солдат тюменскому сайту 72.ru. — Он постоянно всех унижал, он был ..., по-другому его не могу назвать».

Экс-срочник отметил, что, когда он заступил в свой первый караул, ему не давали спать четыре ночи подряд и заставляли учить устав. Кроме того, однажды старший лейтенант заставил солдат пять часов подряд снимать и надевать защитный костюм из-за своего же проступка, пишет "Тайга.инфо".

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Собеседник предположил, что Рамиль Шамсутдинов мог не выдержать подобных издевательств. «Я парня вообще не виню. Я понимаю, что он просто не выдержал такого», — отметил он.

25 октября на территории воинской части №54160 в закрытом поселке Горный прозвучала стрельба. По версии следователей, 20-летний рядовой Шамстудинов расстрелял 10 сослуживцев, восемь из которых погибли.

Опубликован список погибших: капитан Евсеев, старший лейтенант Пьянов, рядовой Никитин, рядовой Богомолов, рядовой Похитило, рядовой Куроков, рядовой Андреев.

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