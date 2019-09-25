Сибирский губернатор рекомендовал чиновникам поработать с комментариями из соцсетей

Новости 26.10.2019 14:40 600

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев «настоятельно рекомендовал» главам городов и районов изучать комментарии в соцсетях и оперативно реагировать на них. По словам губернатора, эта работа будет у него на контроле.

«Комментарии жителей в соцсетях по тому или иному вопросу — это уникальная возможность для меня, для моих заместителей, для глав территорий проанализировать состояние дел. А самое главное — тут же отреагировать и решить проблему», - цитирует Цивилева "Коммерсант".

Виктор Томенко вошел в топ-20 по лайкам в Instagram Новости 25.09.2019 15:10 Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам и лайкам в Instagram 6636

Губернатор полагает, что у него «очень неплохо работают социальные сети», а на ролики с его участием «идет очень много комментариев», которые являются «очень большим кладезем полезной информации, которую надо использовать в своей работе». Он отметил, что по сравнению с прошлым годом, когда в его соцсетях был «обильный поток жалоб», их теперь в разы меньше. Цивилев связывает это с тем, что «лучше начали работать подразделения и главы».