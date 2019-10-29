Житель Горного Алтая при помощи костыля убил 84-летнюю мать своего знакомого

Новости 26.10.2019 15:30 396

В селе Кебезень Турочакского района задержали 32-летнего местного жителя. Он подозревается в том, что до смерти избил 84-летнюю женщину, вместе с которой распивал спиртное, сообщает следком по Республике Алтай.

По версии следствия, утром 22 октября пожилая пенсионерка и ее сын употребляли алкоголь совместно с пришедшим к ним в гости 32-летним местным жителем. На время сын хозяйки покинул дом, оставив гостя наедине с пожилой женщиной. После чего злоумышленник напал на 84-летнюю женщину, нанес ей кулаками и костылем множественные удары в область головы и рук, от которых потерпевшая, не приходя в сознание, скончалась в районной больнице спустя двое суток.

В настоящее время подозреваемому предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Расследование уголовного дела продолжается.