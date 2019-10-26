Краевой следком возбудил уголовное дело по факту ДТП, унесшего жизни 8 человек

Новости 26.10.2019 14:00 20

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту ДТП в Топчихинском районе с гибелью восьми человек, в том числе, ребёнка. Об этом информирует пресс-служба СКР по Алтайскому краю.

Утром 26 октября на участке автодороги Барнаул - Рубцовск в Топчихинском районе водитель, управляя автомобилем Nissan Presage, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato. В результате погибли 8 человек, в том числе ребенок 2011 года рождения.

Предварительно установлено, что в микроавтобусе находилась группа из пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс, в автомобиле Nissan Presage – семья из четырех человек, включая ребенка.

Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Алтайском крае: семь погибших, девять раненых (обновлено) Новости 26.10.2019 11:50 Всего в двух автомобилях находились 16 человек 524

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В настоящее время следователи, следователи-криминалисты во главе с руководством работают на месте происшествия, проводят осмотр. Создана следственно-оперативная группа, уголовное дело передано для расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел.