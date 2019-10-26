«Барнаульская шпионка» Бутина вылетела из США в Москву

Новости 26.10.2019 13:20 45

Самолет, на борту которого находится россиянка Мария Бутина, вылетел из Майами в Москву. Фотографию, на которой видно сидящую в кресле лайнера «Аэрофлота» Бутину, опубликовал Twitter телеканала RT.

Ранее стало известно, что россиянку доставили в аэропорт Майами из иммиграционной тюрьмы сотрудники, которые должны были обеспечить ее депортацию. Самолет, в который ее посадили, должен прибыть в столичный аэропорт Шереметьево днем в субботу. Журналистам перед отлетом россиянка заявила, что главным образом сейчас хочет вернуться к семье.

Семья «барнаульской шпионки» намерена встретиться с ней в московском аэропорту Новости 19.10.2019 19:00 Бутина может прилететь в Россию из США, где отбывает наказание, 25 октября 660

В июле прошлого года Бутину задержали в США по обвинению в том, что она действовала без лицензии в качестве иностранного агента. По приговору суда Бутину лишили свободы на 18 месяцев.Позже россиянка пошла на сделку со следствием, что привело к сокращению срока. В результате 25 октября Бутину освободили из федеральной тюрьмы в США и перевели в иммиграционную.

Тем временем Минюст США начал проверку о возможных нарушениях со стороны прокуроров по делу россиянки Марии Бутиной. Об этом заявил ТАСС ее адвокат Роберт Дрисколл. Кроме того, Бутина может опротестовать запрет на въезд в Соединенные Штаты, а также рассчитывать на помилование американского президента.