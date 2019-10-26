Пострадавших в массовой аварии на алтайской трассе готовы доставить в Барнаул на вертолете

Согласно последним данным, в массовом ДТП, случившемся утром в Алтайском крае, пострадали 16 человек, из которых 8 погибли. Шестеро скончались на месте аварии, один ребенок умер в машине "скорой помощи", одна женщина — в Калманской ЦРБ.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, принимаются решения по помощи семьям погибших, сказано на сайте региона.
По данным Минздрава края, 4 человека доставлены в Топчихинскую больницу, состояние пациентов специалисты оценивают как тяжёлое. В медучреждение уже прибыли врачи Краевого центра медицины катастроф. После стабилизации состояния пациентов их доставят в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Всего в двух автомобилях находились 16 человек
Одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ: в это медучреждение также уже выехали врачи Краевого центра медицины катастроф для организации эвакуации пациентки в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Еще три человека были доставлены попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу.
При необходимости для эвакуации других пациентов в медучреждение Барнаула будет задействован вертолёт. Санитарный транспорт уже подготовлен для этой цели.