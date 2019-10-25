Температура в домах Ярового, оставшихся на двое суток без тепла, опустилась до 18С

На ТЭЦ Ярового продолжаются ремонтные работы. В них задействованы 30 специалистов и семь подсобных рабочих. Об оперативной обстановке на ТЭЦ глава города Виталий Самобочий доложил губернатору Алтайского края Виктору Томенко. По словам градоначальника, работы идут круглосуточно сразу на двух котлах.
Так, на котле №9 закончены работы на пароперегревателе, произведены гидроиспытания. Продолжаются работы на другом участке. На котле № 9 восстановили 10 из 12 слоев брони. Планируемое время окончания работ по котлу № 9 в соответствии с планом - к 18 часам сегодня, после чего начнется растопка котла.
Котел №7 остыл, в результате осмотра выявлено, что произошло разрушение экрана и обмуровки, повреждено около семи труб. Приступили к ремонту, планируемое время окончания работ - 18 часов 27 октября, - цитирует главу города пресс-служба правительства края.
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"На котле №7 установлены леса и настил, проведена подготовка, начаты работы по обмуровыванию экрана. Работы выполняются в соответствии с графиком", - сообщил Виталий Самобочий.
По его словам, 25 октября поступило девять звонков от жителей города. Обращения носят консультационный характер. «Температура на объектах с круглосуточным пребыванием людей находится под постоянным контролем и составляет плюс 18-23 градуса. Температура в жилом секторе - плюс 18-22 градуса», - отметил Виталий Самобочий.
ТЭЦ обслуживает около 18 тысячи человек
Температурный режим поддерживается с помощью электрообогревателей, тепловых пушек и сплитсистем. В городе проведено совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям, принято решение о введении режима повышенной готовности.