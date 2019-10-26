Два микроавтобуса столкнулись на трассе в Алтайском крае: семь погибших, девять раненых (обновлено)

Новости 26.10.2019 11:50 527

Утром 26 октября на 74-м км автодороги Барнаул - Рубцовск на границе Калманского и Топчихинского районов произошло столкновение двух минивэнов. В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По предварительным данным, 27-летний водитель за рулем минивэна «Ниссан Пресаж», который двигался со стороны Барнаула в сторону Алейска, выехал на полосу встречного движения из-за чего произошло столкновение с микроавтобусом «Фиат Дукато».

Всего в двух автомобилях находились 16 человек. Сколько людей погибло в аварии, не сообщается. Пострадавшие госпитализированы в районную больницу машинами «скорой помощи». На участке ДТП организовано реверсивное движение. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и обстоятельства произошедшего. На месте происшествия организована работа психологов от ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

UPD. По информации ТАСС, в аварии погибли 7 человек, еще 9 пострадали. По последним данным, одна из пассажирок скончалась в медучреждении. Таким образом, число жертв ДТП выросло до 8.