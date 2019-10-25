Центр смешанных единоборств построят по концессии в Барнауле

В администрации Барнаула прошло совещание по вопросу возможного строительства спортивного объекта на условиях концессии. В городе уже реализуются подобные проекты, но в сфере спорта для Барнаула это будет первое подобное соглашение.
Проект предполагает создание Центра смешанных единоборств, который расположится в Индустриальном районе. В Центре планируют создать зоны ММА (смешанных боевых искусств), вольной борьбы, кроссфита, художественной гимнастики. Одновременно посетить центр смогут около 150 человек. Предполагается, что это будет самый большой зал ММА в Сибирском федеральном округе, сказано на сайте мэрии.
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Сейчас специалисты определяются с земельным участком, готовится проектная документация. Если концессионное соглашение будет подписано, строительство начнется в 2020 году. По договору объект перейдет в собственность муниципалитета.
Кстати, вопрос о возможности строительства этого объекта в рамках концессии обсуждался на недавно прошедшем Совете по экономическому развитию и приоритетным проектам при главе города. Отметим, не так давно губернатор Виктор Томенко на заседании правительства заострял внимание на том, что занимающихся спортом людей в крае должно стать больше.
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