О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Личный формат Внимание, школа!
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Личный формат
Внимание, школа!

Центр смешанных единоборств построят по концессии в Барнауле

Новости
191
0

В администрации Барнаула прошло совещание по вопросу возможного строительства спортивного объекта на условиях концессии. В городе уже реализуются подобные проекты, но в сфере спорта для Барнаула это будет первое подобное соглашение.

Проект предполагает создание Центра смешанных единоборств, который расположится в Индустриальном районе. В Центре планируют создать зоны ММА (смешанных боевых искусств), вольной борьбы, кроссфита, художественной гимнастики. Одновременно посетить центр смогут около 150 человек. Предполагается, что это будет самый большой зал ММА в Сибирском федеральном округе, сказано на сайте мэрии.

Бассейну – да, вертолетам – нет: как прошел градсовет в Барнауле

Бассейну – да, вертолетам – нет: как прошел градсовет в Барнауле

Новости

Возле Нового рынка собираются строить бассейн

888

Сейчас специалисты определяются с земельным участком, готовится проектная документация. Если концессионное соглашение будет подписано, строительство начнется в 2020 году. По договору объект перейдет в собственность муниципалитета.

Кстати, вопрос о возможности строительства этого объекта в рамках концессии обсуждался на недавно прошедшем Совете по экономическому развитию и приоритетным проектам при главе города. Отметим, не так давно губернатор Виктор Томенко на заседании правительства заострял внимание на том, что занимающихся спортом людей в крае должно стать больше.

«Слабо, плохо, хорошо или так держать»: Виктор Томенко жестко раскритиковал доклад министра спорта

«Слабо, плохо, хорошо или так держать»: Виктор Томенко жестко раскритиковал доклад министра спорта

Новости

Глава Алтайского края подверг жесткой критике доклад министра спорта Алексея Перфильева о планах развития массового спорта

4166

Автор: Политсиб.ру

Комментарии (0)

1000