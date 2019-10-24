Мэрия отказала в митинге против строительства отеля Radisson на месте сквера

Новости 26.10.2019 10:35 334

Накануне организаторы митинга, запланированного на 4 ноября в сквере на углу проспекта Социалистического и улицы Молодежной, получили официальный ответ администрации Барнаула. Мэрия, как и предполагал ранее "Политсибру", отказалась согласовать данное место сразу по нескольким причинам.

Активисты намеревались вывести на акцию протеста против застройки зеленой зоны до 100 человек. В недалеком будущем здесь может появиться отель Radisson.

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"Сегодня мы получили ответ с предложением перенести митинг с улицы Молодёжной на площадь Жукова - то есть примерно на 7 км от сквера. И это при том, что застройщик не готов рассматривать даже места в 700 м от сквера, - пишет один из организаторов митинга Даниил Щеглов. - Мы же пока решения не приняли. У нас есть время до понедельника как минимум. Потому обращаемся к вам. Может, нам провести митинг там? Ведь мы хотим поднять вопрос об отношении властей к зеленым зонам в принципе! Высказывайтесь".

Кроме того, стало известно, что в мэрию подано ещё одно уведомление о проведении митинга по этому же вопросу на субботу, 9 ноября, на площади Свободы. "Это гайд-парк, мы не видим причин отказать, потому уверены, что он состоится. Мы поддержим этот митинг", - заявил Щеглов.

Между тем как следует из ответа мэрии, отказ организаторам основан на двух обстоятельствах. Первая причина - 4 ноября в День народного единства в сквере пройдет несколько праздничных мероприятий. В из числе - информационная акция - "В единстве наша сила", флешмоб "Триколор" и конкурс чтецов "Люблю тебя, моя Россия".

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Вторая причина - место предполагаемого митинга находится менее, чем в 50 м от детской площадки в парке аттракционов "Барнаульская крепость". Проводить акции в такой непосредственной близости запрещено законом.

Пока организаторы размышляют, принять ли предложение мэрии о переносе митинга. В любом случае, протестная акция пройдет в начале ноября. Осталось только определиться с местом и временем.