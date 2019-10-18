«Умные» остановки с Wi-Fi и кофе могут появиться в Барнауле

Новости 25.10.2019 19:15 351

Барнаульские предприниматели направили предложение в мэрию краевой столицы, в котором высказались об инициативе создания за свой счет в городе нескольких «умных» остановочных павильонов. Об этом информирует пресс-служба администрации.

Планируется, что остановка будет оборудована доступом к wi-fi, камерами видеонаблюдения, бегущей строкой.

«Кроме того, предполагается встроить павильон, в котором можно будет согреться зимой, выпив кофе, а летом скрыться от жары и купить мороженое. Такие остановки, пока в количестве четырех, предложили оборудовать предприниматели Барнаула, а администрация пошла на встречу», - говорится в сообщении.

Черновой вариант остановочного павильона представлен одним из предпринимателей. Предполагается, что его будут дорабатывать с учетом мнения архитекторов. В мэрии уже приступили к проработке нормативных и технических вопросов.

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«После тщательной проработки, будет объявлен аукцион на установку нестационарных торговых объектов и остановочных павильонов. После конкурса предприниматели будут определять внешний вид и согласовывать его соответствие архитектурному облику территории с профильными службами по архитектуре», - отмечает мэрия.

Кстати, подобное новшество сейчас реализуется в Новосибирске, где группа компаний «Интеко» готова поставить к молодежному чемпионату мира по хоккею около 300 «умных» остановок для пассажирского транспорта, оборудованных системой безопасности и Wi-Fi. Коммерческая стоимость одного объекта — 2,5 млн рублей. С руководством Новосибирской области сейчас ведутся переговоры.