Депутаты АКЗС ознакомятся с новым обязательным отчетом губернатора Алтайского края

Новости 25.10.2019 18:10 452

Новый обязательный публичный отчет главы региона Виктора Томенко о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями по ряду сфер включен в повестку грядущей сессии АКЗС. Об этом сообщается на сайте краевого парламента.

Речь идет о сферах культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания. Отчет по итогам 2018 года будет касаться деятельности профильных организаций, расположенных в Алтайском крае.

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Однако докладчиком, судя по данным повестки, выступит замгубернатора Ирина Долгова. В правительстве края пояснили, что такое решение принял губернатор.

«Ирина Долгова курирует почти все направления, которые будут в отчете. Виктор Томенко поручил ей зачитать отчет. Данная процедура продиктована федеральным распоряжением», - рассказали в пресс-службе правительства.

Напомним, что по итогам года глава региона уже отчитывался в апреле текущего года. Тогда Виктор Томенко рассказал о положении дел с зарплатами, промышленностью, сельским хозяйством, инвестициями и наметил ближайшие перспективы.