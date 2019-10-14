«Мы должны достучаться до каждого»: в Абакане назначены досрочные выборы мэра

Новости 25.10.2019 17:40 211

Решение о проведении 22 декабря досрочных выборов градоначальника принял сегодня Совет депутатов Абакана на внеочередной сессии. 25 из 28 зарегистрированных депутатов проголосовали «за». Об этом сообщает официальный портал мэрии.

В ходе дебатов депутат от ЛДПР Алексей Терехов призвал добиваться максимальной явки избирателей на участки.

«Какое бы решение мы сегодня ни приняли, мы должны достучаться до каждого жителя города Абакана, чтобы он пришёл на выборы и проголосовал», - заявил народный избранник.

В решении указано, что сроки, предусмотренные федеральным и региональным избирательным законодательством, будут сокращены на треть.

Досрочные выборы мэра назначены в связи с прекращением полномочий главы Абакана Николая Булакина. Он погиб в ДТП на прошлой неделе.

Мэр Абакана погиб в автокатастрофе под Минусинском Новости 14.10.2019 18:40 Николай Булакин занимал свой пост с 1995 года 782

Как и во всех муниципалитетах Хакасии, в Абакане сохранились прямые выборы градоначальника.