Алтай-Кокс признан лучшим предприятием региона по безопасным перевозкам

Новости 25.10.2019 17:05 147

Заринское предприятие Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) награждено дипломом победителя конкурса на лучшую организацию работы по обеспечению безопасной перевозки пассажиров и грузов на территории Алтайского края.

Накануне профессионального праздника – Дня работника автомобильного транспорта – коллектив автотранспортного цеха удостоен награды от Южно-Сибирского межрегионального управления государственного автодорожного надзора.

Директор по производству Алтай-Кокса Вадим Валяс поздравил автомобилистов предприятия с профессиональным праздником. К поздравлениям присоединился директор по персоналу и социальным вопросам Александр Уманец.

«Перед вами стоит важная задача – качественно и безопасно осуществлять заводские грузоперевозки и перевозки пассажиров. Вы с этим справляетесь на достойном уровне», – подчеркнул Вадим Валяс.

Водители предприятия за профессиональные успехи Сергей Кротов и Сергей Швец были удостоены грамотами профсоюзного комитета Алтай-Кокса.

Автотранспортный цех Алтай-Кокса образован в 1977 году. На сегодняшний день в подразделении работает 183 человека. Автопарк насчитывает 165 единиц техники. Автомобили цеха оборудованы современной системой спутникового мониторинга транспорта (ССМТ), которая повышает безопасность движения и эффективность логистики.

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.



Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции. Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.



НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании - одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 2018 год составила 12 млрд долларов, показатель EBITDA – 3,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,25х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА). Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 19%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.