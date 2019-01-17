Бассейну – да, вертолетам – нет: как прошел градсовет в Барнауле

Новости 25.10.2019 16:45 886

Накануне в Барнауле состоялся градсовет, на котором было представлено два проекта, вызвавших оживленное обсуждение. И если шансы одного из них на воплощение весьма велики, то другой - пока не более, чем фантазия архитектора, рассказал "Политсибру" член Градсовета, депутат Барнаульской думы Евгений Носенко.

Здание с вертолетной площадкой на Павловском тракте

Один из проектов – это треугольное здание со стеклянными фасадами и вертолетной площадкой на крыше, высотой 8 этажей, которое предлагалось возвести на Павловском тракте, неподалеку от аэропорта. Подробности Носенко раскрывать не стал, ограничившись замечанием, что строение имеет не только яркий внешний вид, но и не менее интересное внутреннее наполнение. Судя по рендеру, речь идет об офиснике, рядом же расположена классическая прямоугольная коробка, напоминающая ТЦ.

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Впрочем, именно этот проект получил много критики в свой адрес, по словам архитектора, входящего в градсовет. В частности, собеседник издания отметил, что здание имеет недостаточную высоту (8 этажей) и ничего не формирует – ни въезд в город со стороны аэропорта, ни перекресток улиц.

Евгений Носенко же в свою очередь рассказал «Политсибру», что этот проект – пока даже не проект, а просто эскиз, набросок.

«Это только эскиз «мыслей и желаний» заказчика, воплощенный архитектором. Исходя из той информации, что я видел, я вообще считаю, что маловероятно, что они построят это здание – уж очень это, знаете ли, вилами по воде…», - такое мнение выразил депутат.

Бассейн возле Нового рынка

Относительно второго проекта Евгений Носенко высказал гораздо большую уверенность. Спорткомплекс с бассейном, высотой 6 этажей, возле Нового рынка намерен соорудить Алтайский филиал Финансового университета при правительстве РФ.

«У них московское финансирование, да, они будут его строить, это точно. Эскизник готов, сейчас ГПЗУ (градостроительный план земельного участка – прим.ред.) пройдет и они его действительно в 2020-2021 году будут строить», - сообщил член Градсовета.

Он, однако, добавил, что мнение градсовета по поводу этого здания сложилось не вполне однозначное – архитекторы отмечают неудачное расположение здания. Судя по рендерам, проектом занималось ООО "Альфа-проект".

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Как сообщил еще один член совета, высота здания для данной территории избыточна, к тому же, оно будет перекрывать жильцам близлежащих домов поступление солнечного света, портить вид из окна и тем самым оказывать негативное влияние на цену недвижимости в данном районе.

Тем не менее, как заявил Носенко, проект был одобрен единогласно.