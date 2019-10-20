Очередной супермаркет «Ленты» появился в Барнауле

«Лента» открыла очередной супермаркет в Барнауле, информирует пресс-служба ритейлера. Новый магазин открылся по адресу: проспект Энергетиков, 11. Общая площадь супермаркета составляет 1170 кв. м, из которых 700 кв. м занимает торговое пространство.
У супермаркета оборудована парковка на 30 автомобилей, в торговом зале установлено 6 кассовых аппаратов. Магазин работает с 08:00 до 23:00, без выходных. К слову, в Барнауле до этого насчитывалось три гипермаркета и четыре супермаркета питерской сети.
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Новый магазин стал третьим супермаркетом, открытым «Лентой» в 2019 году. Компания увеличила сеть до 246 гипермаркетов в 88 городах России и 131 супермаркета в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.
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