«Не так поняли»: Деринг опроверг свое негативное отношение к зданию «Титов-Арены»

Новости 25.10.2019 15:20 199

Известный архитектор из Алтайского края Александр Деринг негативно оценил обновленное здание «Титов-Арены» (ранее Дворец зрелищ и спорта – прим.ред). Об этом он сообщил МК на Алтае.

Деринг выложил в своем Instagram фото «Титов-Арены» с подписью «Черная туча». Пользователи предположили, что таким образом архитектор выражает свое негативное отношение к обновленному объекту.

В беседе с «Политсибру» Александр Деринг опроверг данные домыслы, сказав, что погодные условия в день создания снимка привели к оригинальному художественному эффекту, который он и хотел продемонстрировать своей аудитории.

«Не нужно искать какой-то политический или критический момент в моей публикации. Я разговаривал ранее с собственником. Он продемонстрировал мне конечный план фасада, который одобрен и губернатором. То, что мы там видим сейчас, это не конечный вариант», - пояснил он.

Деринг добавил, что фасады там будут отремонтированы в следующем году. Разработкой проекта обновления здания занималась компания ООО «Графит» под руководством Сергея Черепанова.

Напомним, «Титов-Арена» открылась 28 сентября. На льду уже прошли игры ВХЛ «Динамо-Алтай», а также международный студенческий турнир Student Hockey Challenge.