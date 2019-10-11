Бийского перевозчика могут лишить лицензии

Новости 25.10.2019 16:15 283

Пассажиры недовольны некоторыми водителями и кондукторами, которые работают под началом ИП Пикалова. Об этом пишет "Бийский рабочий".

Сообщается о хамстве кондукторов и халатном отношении водителей к своей работе: разговаривают по телефону за рулем, невнимательно открывают и закрывают двери в транспорте. Именно в автобусе этого предпринимателя пенсионерка недавно получила серьезную травму позвоночника.

Часто автобусы ИП Пикалова проезжают мимо остановок или вообще едут вне расписания, а водители заправляются во время движения по маршруту, причем, не высаживая пассажиров, что является грубым нарушением.

«На прошлой неделе подписчик прислал видео, запечатлевшее конфликт пассажиров автобуса и персонала. Во время следования по маршруту водитель автобуса заехал на АЗС. Еще раз уточняем – такие действие в автобусе с пассажирами запрещено и опасно», - дали уточнение в пресс-центре администрации города.

«Бийскгортранс» совместно с транспортной инспекцией провел проверку по данному факту. Водителю выписан штраф за правонарушение.

Жалобы от бийчан стали поступать в городской транспортный диспетчерский центр, а также в отдел дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Бийска. Сейчас в администрации разбираются в ситуации, после чего будет принято решение: оштрафовать автоперевозчика или лишить лицензии.