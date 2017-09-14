«Не удобно признаваться». Роспотребнадзор напомнил о профилактике вшей на фоне педикулеза в Топчихе

Новости 25.10.2019 14:05 219

Роспотребнадзор по Алтайскому краю опубликовал информацию о профилактике вшей и гнид. По данным ведомства, с января по сентябрь текущего года в Алтайском крае было зарегистрировано 982 случая педикулеза. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 4% и составил 41,5 заболевших на 100 тысяч человек.

Интересно, что материал был выпущен почти сразу после новостей о вспышке педикулеза в Топчихинском районе. Муниципалитет, кстати, в тексте тоже упомянут.

«В сентябре-октябре текущего года при проведении плановых медицинских осмотров в образовательных организациях в ряде территорий Алтайского края, в том числе в Топчихинском районе, были выявлены случаи заболевания детей педикулезом», - говорится в сообщении.

Сообщение о массовом заражении вшами появилось накануне. Об этом написало издание REGNUM, добавив, что речь идет об отсутствии необходимого медперсонала.

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Депутат Топчихинского района Вячеслав Лаптев объяснил, что источником вшей якобы является местный детский дом. Дети оттуда посещают местную школу наравне с обычными учащимися. Из-за вспышки заболеваемости пришлось даже закрыть местную общественную баню.

«Это произошло накануне зимы. Туда ходили многие пожилые люди, у которых уже нет сил самостоятельно заниматься растопкой домашней бани», — сказал депутат.

Издание напомнило, что подобная история уже была в сентябре 2017 года.

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Нынешняя история вызвала активные обсуждения в ряде Тelegram-каналов. Проправительственный ТГ-канал «Ленина, 59» пояснил, что массовой вспышки педикулеза обнаружены не было, а "сенсация" - раздута на пустом месте.

«Врачи и учителя из Топчихинского района не подтвердили информацию о массовой вспышке педикулеза в одной из школ райцентра (…) Воспитанников детского дома обвинили в том, что они заразили других школьников вшами. Случилось это, якобы, по причине отсутствия медперсонала в учебных заведениях, а «по всей Топчихе раскупили препараты от педикулеза»… В ответ на это откровенное вранье специалисты сообщили, что дети регулярно проходят медосмотры, а выявленные в текущем году факты заражения единичны - заболевшие получили своевременное лечение», - пишут авторы канала.

В одной из школ райцентра, в ходе медосмотра, проверили 560 учащихся. У 14 школьников выявлены остаточные явления педикулеза после проведенного лечения специальными препаратами.

Однако ТГ-канал «Алтайские крайности» данную информацию воспринял скептически.

«Проводили осмотр наверное в школе, а в расчет учеников, которые из-за вшей не пошли в нее, брать не стали? Да и есть определенный момент, когда родителям неудобно признаваться, что в 21-ом веке их ребенок заболел педикулезом. Время покажет, чья позиция верна. Ждем сообщений напрямую от родителей этой школы. Детей, в конце концов, надеемся, вылечат. Но главное здесь остается, и мы повторим это еще раз – катастрофа в сфере медицины и образования, низкая оплата труда, урезание бюджетов. А не вина воспитанников детского дома, что они кого-то заражают», - говорится в ответе на сообщения о завершившейся проверке.