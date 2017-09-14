Роспотребнадзор по Алтайскому краю опубликовал информацию о профилактике вшей и гнид. По данным ведомства, с января по сентябрь текущего года в Алтайском крае было зарегистрировано 982 случая педикулеза. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года показатель упал на 4% и составил 41,5 заболевших на 100 тысяч человек.
Интересно, что материал был выпущен почти сразу после новостей о вспышке педикулеза в Топчихинском районе. Муниципалитет, кстати, в тексте тоже упомянут.
«В сентябре-октябре текущего года при проведении плановых медицинских осмотров в образовательных организациях в ряде территорий Алтайского края, в том числе в Топчихинском районе, были выявлены случаи заболевания детей педикулезом», - говорится в сообщении.
Сообщение о массовом заражении вшами появилось накануне. Об этом написало издание REGNUM, добавив, что речь идет об отсутствии необходимого медперсонала.
Депутат Топчихинского района Вячеслав Лаптев объяснил, что источником вшей якобы является местный детский дом. Дети оттуда посещают местную школу наравне с обычными учащимися. Из-за вспышки заболеваемости пришлось даже закрыть местную общественную баню.
«Это произошло накануне зимы. Туда ходили многие пожилые люди, у которых уже нет сил самостоятельно заниматься растопкой домашней бани», — сказал депутат.
Издание напомнило, что подобная история уже была в сентябре 2017 года.
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Нынешняя история вызвала активные обсуждения в ряде Тelegram-каналов. Проправительственный ТГ-канал «Ленина, 59» пояснил, что массовой вспышки педикулеза обнаружены не было, а "сенсация" - раздута на пустом месте.
«Врачи и учителя из Топчихинского района не подтвердили информацию о массовой вспышке педикулеза в одной из школ райцентра (…) Воспитанников детского дома обвинили в том, что они заразили других школьников вшами. Случилось это, якобы, по причине отсутствия медперсонала в учебных заведениях, а «по всей Топчихе раскупили препараты от педикулеза»… В ответ на это откровенное вранье специалисты сообщили, что дети регулярно проходят медосмотры, а выявленные в текущем году факты заражения единичны - заболевшие получили своевременное лечение», - пишут авторы канала.
В одной из школ райцентра, в ходе медосмотра, проверили 560 учащихся. У 14 школьников выявлены остаточные явления педикулеза после проведенного лечения специальными препаратами.
Однако ТГ-канал «Алтайские крайности» данную информацию воспринял скептически.
«Проводили осмотр наверное в школе, а в расчет учеников, которые из-за вшей не пошли в нее, брать не стали? Да и есть определенный момент, когда родителям неудобно признаваться, что в 21-ом веке их ребенок заболел педикулезом. Время покажет, чья позиция верна. Ждем сообщений напрямую от родителей этой школы. Детей, в конце концов, надеемся, вылечат. Но главное здесь остается, и мы повторим это еще раз – катастрофа в сфере медицины и образования, низкая оплата труда, урезание бюджетов. А не вина воспитанников детского дома, что они кого-то заражают», - говорится в ответе на сообщения о завершившейся проверке.
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