В семь раз больше умных часов купили барнаульским детям в этом году

Новости 25.10.2019 14:40 152

МТС исследовал продажи носимых устройств для удаленного контроля детей. Умные часы для малышей стали одним из самых быстрорастущих сегментов мобильной электроники в Барнауле. За девять месяцев 2019 года горожани купили их в 7,2 раза больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Барнаул стал вторым сибирским городом, в котором зафиксирован повышенный спрос на детские часы, уступив Горно-Алтайску, в котором продажи выросли в 14 раз, на третьем месте расположился Омск, продемонстрировавший рост в 6,8 раз. Наиболее популярными брендами производителей детских часов у барнаульцев стали «Кнопка жизни», Elari и Jet. Они позволяют родителям контролировать местоположение детей на расстоянии, при помощи специальной SIM-карты и соответствующего приложения, установленного на смартфоне. Устройство предназначено и для голосовой связи с детьми.

Основные мотивы спроса: желание быть спокойным за ребенка, а также появление бюджетных моделей устройств и развитие их функциональности. Барнаульцы чаще всего приобретают умные часы детям в возрасте 8-10 лет. В это время у них появляется больше самостоятельности, они посещают кружки и начинают перемещаются по городу без родителей. Детские часы также покупают юным пользователям 5-10 лет — как правило, их используют для отслеживания местоположения ребенка. Подросткам 11-15 лет приобретают классические умные часы и фитнес-браслеты, которые используют как модный аксессуар и помощник для тренировок.

65% детей носят часы постоянно, 30% время от времени и 5% владельцев редко ими пользуются.

Барнаульские дети любят общаться с голосовыми помощниками, встроенными в умные часы. Более 50% детей общаются с виртуальным ассистентом как минимум раз в неделю, а 6% находятся с ним в контакте ежедневно, задавая вопросы, решая математические задачи или играя в простые игры.

В сентябре 2019 года продолжительность разговора по детским часам среди абонентов МТС выросла на 25% по сравнению с сентябрем прошлого года. Время общения за месяц по носимым гаджетам составляет примерно 54 минуты. Около 15% детей тратят на общение с родителями более 100 минут в месяц. 70% покупателей приобретают часы в салонах МТС сразу со специальным тарифным планом для умных устройств.