Губернатор отозвал из Москвы министра из-за аварии на ТЭЦ в Яровом

Новости 25.10.2019 13:11 236

Сегодня, 25 октября, в 8:42 в результате нарушений в работе котельного оборудования ТЭЦ Ярового, произошла остановка работы станции. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отозвал министра промышленности и энергетики Алтайского края Александра Климина из командировки в Москве для координации всех задействованных в аварии служб.

Чтобы устранить повреждение, необходимо остудить котел (на что потребуется, примерно, около шести часов с момента порыва), далее – непосредственно проведение ремонтных работ и прогрев котла для обеспечения теплоснабжения потребителей. С учетом прогнозируемого срока завершения по устранению порыва, запуск котла планируется во второй половине дня 26 октября.На ликвидации последствий инцидента задействована ремонтная бригада в количестве 26 человек – сотрудники станции.

В настоящее время в связи с остановкой станции горячее водоснабжение потребителей прекращено, однако циркуляция горячей воды в системе отопления сохранена. С учетом плюсовой температуры наружного воздуха, не ожидается значительного снижения температуры в помещениях. Все экстренные службы работают в плановом режиме.

Новый отопительный сезон в Яровом на грани срыва? Новости 25.07.2019 10:25 Персоналу регулярно задерживают зарплату 1081

Ситуация с теплоснабжением и горячим водоснабжением потребителей Ярового находится на контроле межведомственной рабочей группы, действующей при правительстве Алтайского края, и администрации Ярового. Органом местного самоуправления в городе введен режим повышенной готовности.

ТЭЦ обслуживает около 18 тысячи человек.