Около ста новых сел начал обслуживать регоператор барнаульской зоны

Новости 25.10.2019 13:35 50

В большинстве из ста сел, которые начал обслуживать "Эко-комплекс", органы местного самоуправления определили площадки временного накопления ТКО. Впоследствии на них будут устанавливать бункеры и контейнеры, сообщает пресс-служба краевого правительства.

«Здесь будут установлены контейнеры для ТКО и для отходов, подлежащих вторичной переработке, - например, бумаги и пластика. Бестарный способ, когда граждане выставляют пакеты у дороги, просто исключает возможность дальнейшей сортировки мусора, поэтому во всех селах, которые начинаем обслуживать, обговариваем с администрациями необходимость организации именно мест временного накопления», - рассказал советник генерального директора компании по взаимодействию с органами местного самоуправления Илья Гладышев.

В селе Лосиха Косихинского района услугу «Обращение с твердыми коммунальными отходами» начали оказывать с 1 сентября. Ранее местные жители сваливали мусор в неположенном месте за селом. Администрация Лосихи совместно с регоператором определила в селе четыре места временного сбора ТКО. Мусоровоз приезжает сюда по утвержденному графику - каждый второй и четвертый вторник месяца.

«В будущем эти места будут оборудованы контейнерами. Стараемся максимально информировать население, печатаем и разносим листовки, публикуем и развешиваем объявления с графиком вывоза мусора и информацией о том, где расположены места временного накопления, также установили на их территории соответствующие таблички», - отметила глава Лосихинского сельсовета Зинаида Титова.

К 1 ноября такой способ сбора ТКО планируют использовать еще в двух селах Косихинского района - Косихе и Налобихе.