«Росводоканал Барнаул» предупреждает: после продажи жилья можно стать должником

Новости 25.10.2019 12:50 84

Число граждан, купивших квартиры и ставших должниками из-за недобросовестных плательщиков растет. Об этом сообщает «Росводоканал Барнаула».

Речь идет о ситуациях, когда абонент продает свое жилье, а новый владелец не платит за услуги водоснабжения и водоотведения. Это происходит из-за того, что новый собственник не открывает лицевой счет в водоканале, из-за чего компания продолжат начисление на предыдущего владельца.

В итоге новый плательщик оказывается должен по чужим долгам, которые водоканал взыскивает через суд. За 9 месяцев 2019 год было подано боле 5400 заявлений о выдаче судебных приказов и исковых заявлений. В службу судебных приставов направлено свыше почти 4000 исполнительных документов.

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На развитие сложившейся ситуации значительно повлияло изменение законодательства, согласно которому при купле-продаже жилья получать справку об отсутствии задолженности уже не нужно.

«Узнать о смене собственника нам стало практически невозможно. Особенно сильно эта проблема обострилась для жителей частного сектора. В водоканале свыше 59 тысяч лицевых счетов владельцев частных домов. Получить информацию возможно только в Росреестре, при этом нужно знать – по какому адресу продается дом. Но такими сведениями обладает только собственник», - подчеркнула коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.

Для того, чтобы при покупке жилья не возникало таких моментов, нужно сообщать в компанию о фактах купли или продажи жилья.

Сделать это можно, позвонив по телефону 28-22-00 или обратившись с комплектом документов, подтверждающих совершение сделки, в Центр обслуживания абонентов по адресу Калинина, 116.

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Группа компаний «Росводоканал» - крупнейший в Российской Федерации частный оператор централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Под управлением ГК «Росводоканал» работают 6 региональных водоканалов России, обслуживающих свыше 5 млн потребителей в крупных административных и промышленных центрах: Барнауле, Воронеже, Краснодаре, Омске, Оренбурге и Тюмени.



«Росводоканал Барнаул» (ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ») осуществляет водоснабжение и водоотведение г. Барнаула с декабря 2004 года по долгосрочному договору аренды с администрацией города. Предприятие обслуживает более 1245 км водопроводных и более 887 км канализационных сетей. Оказывает услуги по водоснабжению и водоотведению более 667 тыс. жителей Барнаула.