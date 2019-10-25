«Росводоканал Барнаул» предупреждает: после продажи жилья можно стать должником 

Число граждан, купивших квартиры и ставших должниками из-за недобросовестных плательщиков растет. Об этом сообщает «Росводоканал Барнаула».
Речь идет о ситуациях, когда абонент продает свое жилье, а новый владелец не платит за услуги водоснабжения и водоотведения. Это происходит из-за того, что новый собственник не открывает лицевой счет в водоканале, из-за чего компания продолжат начисление на предыдущего владельца.
В итоге новый плательщик оказывается должен по чужим долгам, которые водоканал взыскивает через суд. За 9 месяцев 2019 год было подано боле 5400 заявлений о выдаче судебных приказов и исковых заявлений. В службу судебных приставов направлено свыше почти 4000 исполнительных документов.
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На развитие сложившейся ситуации значительно повлияло изменение законодательства, согласно которому при купле-продаже жилья получать справку об отсутствии задолженности уже не нужно.
«Узнать о смене собственника нам стало практически невозможно. Особенно сильно эта проблема обострилась для жителей частного сектора. В водоканале свыше 59 тысяч лицевых счетов владельцев частных домов. Получить информацию возможно только в Росреестре, при этом нужно знать – по какому адресу продается дом. Но такими сведениями обладает только собственник», - подчеркнула коммерческий директор «Росводоканал Барнаул» Татьяна Колганова.
Для того, чтобы при покупке жилья не возникало таких моментов, нужно сообщать в компанию о фактах купли или продажи жилья.
Сделать это можно, позвонив по телефону 28-22-00 или обратившись с комплектом документов, подтверждающих совершение сделки, в Центр обслуживания абонентов по адресу Калинина, 116.
Рост будет идти постепенно в течение 10 лет