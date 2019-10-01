Глава реготделения «ЕР» на Алтае покинул свой пост

Председатель госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин смещен с поста секретаря регионального отделения «Единой России», сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на пресс-службу отделения партии.
Решением федерального руководства на его пост в качестве врио назначена сенатор Татьяна Гигель. О причинах такого решения не сообщается. Напомним, что на первой сессии госсобрания Тюлентин был избран спикером только со второй попытки.
Претендент от ЕР Владимир Тюлентин набрал 20 голосов, при 25 единороссах
В четверг, на заседании президиума Генсовета «ЕР», были утверждены кандидатуры 13 губернаторов на должности глав реготделений. В итоге советом были утверждены главы республик Адыгея - Мурат Кумпилов, Башкирия — Радий Хабиров, Кабардино-Балкария — Казбек Коков, Якутия — Айсен Николаев, а также врио главы Севастополя Михаил Развожаев, губернаторы Приморского и Ставропольского краев Олег Кожемяко и Владимир Владимиров.
Кроме них, отделения партии возглавят кировский губернатор Игорь Васильев, нижегородский — Глеб Никитин, новосибирский — Андрей Травников, самарский — Дмитрий Азаров, брянский — Александр Богомаз и мурманский — Андрей Чибис.
Несмотря на это, глав реготделений сменится еще больше
Депутатом Госсобрания вместо Татьяны Гигель стал Денис Шубин