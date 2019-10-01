Глава реготделения «ЕР» на Алтае покинул свой пост

Новости 25.10.2019 11:40 287

Председатель госсобрания Республики Алтай Владимир Тюлентин смещен с поста секретаря регионального отделения «Единой России», сообщает "Тайга.инфо" со ссылкой на пресс-службу отделения партии.

Решением федерального руководства на его пост в качестве врио назначена сенатор Татьяна Гигель. О причинах такого решения не сообщается. Напомним, что на первой сессии госсобрания Тюлентин был избран спикером только со второй попытки.

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В четверг, на заседании президиума Генсовета «ЕР», были утверждены кандидатуры 13 губернаторов на должности глав реготделений. В итоге советом были утверждены главы республик Адыгея - Мурат Кумпилов, Башкирия — Радий Хабиров, Кабардино-Балкария — Казбек Коков, Якутия — Айсен Николаев, а также врио главы Севастополя Михаил Развожаев, губернаторы Приморского и Ставропольского краев Олег Кожемяко и Владимир Владимиров.

Кроме них, отделения партии возглавят кировский губернатор Игорь Васильев, нижегородский — Глеб Никитин, новосибирский — Андрей Травников, самарский — Дмитрий Азаров, брянский — Александр Богомаз и мурманский — Андрей Чибис.

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Татьяна Гигель родилась в 1960 году. Окончила Сибирский технологический институт в Красноярске. Работала в леспромхозах, в 1991—1995 была экономистом и бухгалтером в компания «Лес» и «Алтын». Затем стала главбухом, а потом и директором Чойского лесхоза республики. В 2006-м прошла в госсобрание (Эл Курултай), стала вице-спикером регионального парламента. В 2014-м назначена сенатором от Эл Курултая, в 2019-м ее переназначили в Совет Федерации.