Очередной коттеджный поселок могут построить под Барнаулом

Новости 25.10.2019 11:18 115

Недалеко от Барнаула, в селе Фирсово, на продажу выставлен земельный участок в 200 соток для строительства коттеджного поселка. Однако пока территория остается «дикой»: сейчас там находится пустырь, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Собственник утверждает, что территория занимает часть будущего коттеджного поселка «Фирсово Заречье». Однако пока застройка данного комплекса не анонсировалась, и участки под индивидуальные жилые дома не рекламировались.

Между тем, о готовящемся поселке свидетельствуют данные публичной кадастровой карты. Здесь рядом со строящимися домами в «Чистых прудах» обособлена небольшая территория, на которой размежевано более 50 участков под коттеджи.

Земельный участок занимает 200 соток, на которых можно разместить порядка 30 усадеб. По данным кадастровой карты, она на земельные участки пока не поделена. Нынешний владелец приобрел ее в собственность еще в 2009 году.

Известно, что назначение территории - земли поселкового типа для ведения личного подсобного хозяйства. Правда, в объявлении продавец указывает «индивидуальное жилищное строительство». Стоимость продаваемой земли составляет 5 млн рублей. Собственник рассматривает варианты обмена на недвижимость, транспорт, товары народного потребления.

Таким образом, если запланированный коттеджный поселок «Фирсово Заречье» вскоре всё же появится, то он будет с одной стороны окружен уже построенными домами, с другой – лесом. За зелеными массивами протекает река Лосиха. Также рядом с будущим комплексом проходит внутрипоселковая автодорога. Удаление от главной трассы составляет 1 км, а от центра Барнаула - 10 км. Интересно, что в районе села Фирсово в настоящее время реализовано или в процессе застройки 11 коттеджных поселков.