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«Без формализма»: власти Барнаула решили, как предупредить ДТП на дорогах

Новости
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Врио главы Барнаула Вячеслав Франк провел совещание, на котором обсуждались возможные меры по усилению безопасности на городских дорогах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В обсуждении приняли участие депутаты Барнаульской гордумы, сотрудники администрации, представители ГИБДД и ОНФ, руководители предприятий-пассажироперевозчиков. Инициативу о необходимости такого мероприятия ранее озвучил губернатор Алтайского края на совещании правительства.

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Начальник отдела ГИБДД УМВД России по Барнаулу Олег Каркошкин представил статистику, которая свидетельствует о снижении ДТП, по итогам девяти месяцев текущего года. Снижение составляет 10,6%, число погибших также уменьшилось на 21,2%, а число раненых сократилось на 9,7%.

Что касается статистики о нарушителях, то количество задержанных в состоянии алкогольного опьянения составляет более 1800 человек, без прав на вождение – более 1000 человек, есть и факты нарушений при проезде пешеходных переходов и при переходе дороги.

Представители ГИБДД сделали вывод о необходимости проведения мер профилактики ДТП и проведения разъяснительной работы с населением.

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По итогам совещания руководителям предприятий-пассажироперевозчиков поручено провести собрания с водителями общественного транспорта, еще раз напомнив им о культуре вождения во избежание несчастных случаев. 

Правила поведения на дорогах будут дополнительно разъяснены школьникам и их родителям. За это возьмется комитет по образованию.

Что касается сотрудников ГИБДД, то они должны будут предоставить дополнительные данные о состоянии дел на нерегулируемых перекрестках для анализа аварийности на городских дорогах.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: barnaul.org

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