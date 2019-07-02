Самый дешевый бензин в Сибири нашли в Барнауле

Новости 25.10.2019 9:40 110

Барнаул занимает первое место среди регионов Сибири по минимальной стоимости бензина, а самый дорогой - в чукотском Анадыре. Такие данные публикует «РИА Новости» со ссылкой на Росстат.

Как следует из информации в таблице со средними потребительскими ценами на автомобильный бензин, литр бензина в Барнауле обойдется в 43,03 рубля, в Анадыре (Дальневосточный федеральный округ) - в 57,74 рубля.

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Согласно данным Росстата, в Центральном федеральном округе самый дешевый бензин можно приобрести в Ярославле (42,59 рубля за литр), а самый дорогой - в Москве (46,5 рубля). В Северо-Кавказском федеральном округе самый дешевый бензин продается в Назрани (42,68 рубля), самый дорогой - в Черкесске (46,56 рубля).

Также аналитики выяснили, что в Южном федеральном округе литр бензина дешевле всего обойдется в Волгограде (44,74 рубля), дороже всего - в Севастополе (48,79 рубля). В Приволжском федеральном округе самый дешевый бензин в Ульяновске (42,91 рубля), самый дорогой - в Кирове (45 рублей).

Добавим, в Северо-Западном федеральном округе дешевле всего бензин можно купить в Архангельске (43,42 рубля), дороже всего - в Калининграде (47,89 рубля). И наконец в Уральском федеральном округе самый дешевый бензин, по данным Росстата, можно купить в Салехарде (42,52 рубля), а самый дорогой - в Ханты-Мансийске (47,5 рубля).