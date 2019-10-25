Велодорожки и фонтаны: как в Барнауле улучшается городская среда

Новости 25.10.2019 10:15 251

Выездное совещание по результатам благоустройства общественных территорий в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» провел первый заместитель главы администрации города, руководитель аппарата Барнаула Вячеслав Франк.

Совещание проходило на аллее по улице Георгия Исакова, обновленной в текущем году. Два ее участка были выбраны для благоустройства самими горожанами в феврале. Помимо аллеи, в этом году был также благоустроен сквер на Панфиловцев, 22. Общая сумма выделенных на облагораживание вышеуказанных территорий средств составила более 108 млн рублей.

В нацпроект также вошел федеральный проект «Формирование современной городской среды», который реализуется в Барнауле с 2017 года. Для участия в его реализации барнаульская администрация разработала муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы. С 2017 года благоустроено больше десяти общественных территорий, включая скверы Адмирала Кузнецова и Химиков, площадь Мира, Ленинградскую аллею и пешеходную зону на улице Молодежной.

Светлые аллеи

Необходимость модернизации аллеи на улице Георгия Исакова назревала довольно давно – в последний раз ее благоустраивали десять лет назад, в 2009 году. Этим летом изношенный асфальт здесь сменился разноцветной тротуарной плиткой, установлены новые бортовые камни, детские игровые комплексы, осталось установить лишь урны для мусора и удобные скамейки для отдыха горожан – это планируется сделать до 1 ноября.

Также смонтировано освещение – более 100 новых фонарей. Позаботилось руководство муниципалитета и об озеленении – на аллее был отреставрирован газон и высажено 64 новых дерева взамен аварийных.

«Фактически, это была народная стройка – здесь работал не только подрядчик, здесь работали жители микрорайона, ТОС «Петровский», ТОС «Матросовский», принимали участие ученики школ. Я бы хотел обратиться к населению, чтобы бережно относились к результатам благоустройства», – сказал глава администрации Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

Благоустройство аллеи на улице Георгия Исакова коснулось не только ее пешеходной части. Сюда были добавлены автомобильные парковки, а настоящей изюминкой стало появление здесь первых в городе велосипедных дорожек. Значимость этого события сложно переоценить – устройство таких дорожек горожанами очень востребовано, просьбы об их создании озвучивались барнаульцами довольно часто.

Благоустроенный участок аллеи проходит по территории сразу двух районов города – Железнодорожного и Ленинского.

Все только начинается

Вячеслав Франк сообщил, что комиссионно будут рассмотрены порядка 60 объектов (нерейтинговых, как подчеркнул он), и в начале ноября горожане будут голосовать за те территории, которые они хотели бы видеть благоустроенными в следующем году.

«Немножко изменился вид голосования – раньше было рейтинговое, но потом было принято решение голосовать каждый год. Я думаю, это было разумное решение, поскольку город меняется. Мы начали сопровождать эти проекты – они финансируются из федеральных средств, поэтому город старается интегрировать туда свои деньги, чтобы дополнить. Не хватает денег, например, на прилегающую территорию – город старается ее сделать. Это даже здесь видно – вдоль аллеи были сделаны тротуары, – рассказал Франк.

Он добавил, что на следующий год на благоустройство общественных территорий будет, скорее всего, выделено также около 100 млн рублей, еще 100 млн мэрия хочет направить на программу благоустройства дворов. Франк отметил, что данная программа реализуется хорошими темпами – в год делается по 80 дворов.

Пешеходный фонтан

Помимо первых в Барнауле велодорожек, в этом году был создан еще один уникальный для города объект – первый пешеходный фонтан, появившийся в ходе благоустройства сквера на улице Панфиловцев.

20 лет назад здесь был построен фонтан, который последние несколько лет пребывал в неработоспособном состоянии. Теперь он сменился современной светодинамической конструкцией. Пробный запуск, проведенный 7 октября, превратился в красочное водно-световое шоу. Новое сооружение уникально тем, что в нем не используется фонтанная чаша – водяные струи бьют прямо из «земли».

Водная картина фонтана сформирована 26 струями, очищающими воздух и насыщающими его кислородом. Его покрытие выполнено из противоскользящего гранита, а отвод воды с поверхности осуществляется благодаря оцинкованному профнастилу, обладающему дренирующими свойствами. Благодаря такому инженерному решению, вода уходит обратно в невидимую чашу, там фильтруется, а затем вновь возвращается на поверхность уже очищенной.

Помимо фонтана в сквере уложена тротуарная плитка, устроены парковки, заменены бордюры и посажены 23 дерева. Здесь также предстоит установить игровые комплексы, урны и скамейки.

Это еще не конец

В 2020 году в Барнауле будет благоустроено еще несколько общественных территорий, которые выберут сами горожане. Интернет-голосование стартует в начале ноября, в конце месяца результаты будут опубликованы на официальном сайте города.

К разработке эскизных проектов общественных территорий привлекаются сотрудники института архитектуры и дизайна АлтГТУ, а также студенты магистратуры и бакалавриата – будущие дизайнеры и архитекторы. Все проекты проходят этапы утверждения на градостроительном совете и комиссии с участием территориальных общественных самоуправлений и городских депутатов.