Алтайские депутаты добавят судебные участки Бийску и Барнаулу, одновременно оптимизировав районы

Депутаты АКЗС на сессии 31 октября внесут изменения в законы, связанные с работой института мировых судей в Алтайском крае.
Первый законопроект призван сделать более равномерным распределение судебных дел по мировым судьям в разных муниципалитетах. Подготовка проекта включала в себя мониторинг распределения нагрузки на мировых судей региона за последние шесть лет и анализ численности населения муниципальных образований, в которых создано несколько судебных участков.
В число лидеров по количеству дел, находящихся в производстве у мировых судей, вошли все пять судебных участков Октябрьского района города Барнаула, четыре судебных участка Железнодорожного района, восемь судебных участков Бийска. Нагрузка на участки Октябрьского района - 27 155 дел, Железнодорожного района - 22 953 дела, Бийска - 44 074 дела. Мониторинг также показал, что нагрузка на судебных участках Кулундинского, Михайловского, Поспелихинского районов ниже среднекраевых показателей.
Переезд запланирован на октябрь этого года
В общей сложности, законопроект предполагает внести изменения по 20 судебным районам. В частности, будут добавлены два судебных участка в Барнауле (Железнодорожный, Октябрьский районы) и один судебный участок в Бийске. Одновременно упраздняются три судебных участка в Кулундинском, Михайловском, Поспелихинском районах.
Законопроект предлагается принять в двух чтениях. Кроме того, такая должность как помощник мирового судьи будет включена в реестр должностей государственной гражданской службы Алтайского края.