Алтайские депутаты добавят судебные участки Бийску и Барнаулу, одновременно оптимизировав районы

Новости 25.10.2019 8:15 245

Депутаты АКЗС на сессии 31 октября внесут изменения в законы, связанные с работой института мировых судей в Алтайском крае.

Первый законопроект призван сделать более равномерным распределение судебных дел по мировым судьям в разных муниципалитетах. Подготовка проекта включала в себя мониторинг распределения нагрузки на мировых судей региона за последние шесть лет и анализ численности населения муниципальных образований, в которых создано несколько судебных участков.

В число лидеров по количеству дел, находящихся в производстве у мировых судей, вошли все пять судебных участков Октябрьского района города Барнаула, четыре судебных участка Железнодорожного района, восемь судебных участков Бийска. Нагрузка на участки Октябрьского района - 27 155 дел, Железнодорожного района - 22 953 дела, Бийска - 44 074 дела. Мониторинг также показал, что нагрузка на судебных участках Кулундинского, Михайловского, Поспелихинского районов ниже среднекраевых показателей.

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В общей сложности, законопроект предполагает внести изменения по 20 судебным районам. В частности, будут добавлены два судебных участка в Барнауле (Железнодорожный, Октябрьский районы) и один судебный участок в Бийске. Одновременно упраздняются три судебных участка в Кулундинском, Михайловском, Поспелихинском районах.

Законопроект предлагается принять в двух чтениях. Кроме того, такая должность как помощник мирового судьи будет включена в реестр должностей государственной гражданской службы Алтайского края.

В настоящее время на территории Алтайского края функционирует 143 судебных участка. Аппарат мирового судьи в каждом судебном участке состоит из секретаря судебного заседания и секретаря судебного участка. Средний показатель текучести кадров среди работников аппарата мировых за период 2014-2018 годов составил 34,51%, за первое полугодие 2019 года - 18,18%. Он обусловлен большим объемом выполняемых функций.