У барнаульских туристов падает спрос на заграничную «горнолыжку»

Новости 25.10.2019 7:40 249

Альпийский зимний отдых давно не пользуется популярностью у жителей Сибири. Еще до скачка курсов валют в 2014 году он был гораздо менее востребован, чем пляжные направления. В последние пять лет спрос упал окончательно.

Выбор прямых рейсов в зимнюю Европу в Сибири невелик уже не первый сезон. В Новосибирске S7 и «Аэрофлот» поставили самолеты до Праги дважды в неделю и в Мюнхен – один раз в неделю. В Красноярске и небольших сибирских городах нет даже этого. Основные варианты отправки в Альпы зимой для россиян сосредоточены в столицах, пишет портал Ratanews.

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«В нашей компании клиенты-горнолыжники есть, но немного. Наиболее бюджетные направления – Андорра и Словения, туда летают через Москву, – рассказывает, директор барнаульской компании «Алтайтурист» Наталья Гордеева. – Франция, Австрия, Германия и Швейцария заметно дороже, «горнолыжных» чартеров у нас не ставили последние лет десять».

«Спрос есть, но очень небольшой, процентов пять от объема туристов, которые зимой летят в пляжных направлениях, – подтверждает директор новокузнецкой компании «Одиссея» Оксана Белькова. – Раньше было больше, но когда в 2014 году курс евро вырос, спрос упал в два-три раза. Туристы, которые выбирали Альпы, стали летать в Грузию и Приэльбрусье».

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По мнению, директора барнаульской компании «Пятница» Людмилы Ивановой, причины очевидны: в первую очередь, высокая стоимость такого отдыха.

«Играет роль и специфика продукта, мало кто из турагентов его знает, – добавляет она. – У нас единичные продажи есть в Андорру. Но чаще к нам обращаются просто за визовой поддержкой».

Как отмечает директор барнаульской компании «Охота» Наталья Белоусова, параллельно со снижением спроса на Альпы развивались сибирские горнолыжные курорты. На фоне дорогой зарубежной альтернативы лыжников стало вполне устраивать качество катания.

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«Многие любители горнолыжного отдыха за Уралом сейчас предпочитают кемеровский Шерегеш, Горный Алтай и Белокуриху, – согласна Наталья Гордеева. – Зарубежная поездка все же предполагает достаток выше среднего и неделю времени, а на местные курорты можно съездить на выходные. Длительные поездки зимой тут чаще совершают на море».

«Раньше в Шерегеше на выходных можно было пол-уикенда провести в очередях, а сейчас там добавилось много новых подъемников, – отмечает Оксана Белькова. – Но в Кемерово нет горных склонов такой высоты, как в Альпах. Также за границей все еще гораздо выше уровень сервиса и есть термальные источники».