Фоторепортаж: изнанка барнаульских холмов

Новости 25.10.2019 8:45 618

В предыдущем материале "Политсибру" писал об одноэтажном доме, расположившемся за парком "Барнаульская крепость" на площади Сахарова. Фотокорреспондент Олег Укладов ознакомился с состоянием постройки и прилегающей территории.

Как видно, "жилой дом" давно перестал таковым быть. Постройки повреждены пожаром, территория замусорена и заросла деревьями. Это не стало бы помехой для застройки, чего не скажешь о рельефе - строение располагается на краю холма. Совершенно непонятно, каким образом этот участок могли отвести под строительство высотки, не ниже (!) 9 этажей.

Очевидно, что амбициозный план строительства здесь многоэтажного дома потребует проведения серьезнейших земляных работ. Ранее озвучивалась даже идея срыть холм, однако стоимость подобной операции сложно себе представить. Ясно лишь то, что она будет настолько велика, что окупаемость любого проекта здесь окажется под большим вопросом.

Впрочем, что появится на этом месте - покажет время. Пока же не может не вызывать удивление заброшенный участок, находящийся в самом центре города, до которого, как видно, никому нет дела. И это буквально в нескольких метрах от детских аттракционов. Похоже, что развалины уже давно стали прибежищем для лиц без определенного места жительства и других асоциальных элементов.