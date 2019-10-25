Арендовано до 2054 года: как завертелось колесо на площади Сахарова

Новости 25.10.2019 7:10 1076

Совсем недавно «Политсибру» писал о борьбе барнаульского предпринимателя с администрацией города, которое закончилось тем, что бизнесмен не сумел приватизировать земельный участок в Нагорном парке. В связи с этим стоит вспомнить историю еще одного противостояния бизнеса и администрации (на этот раз – краевой), завершившегося совершенно иным образом.

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Площадь беспокойного академика

В последнее время большой общественный резонанс вызвали планы строительства отеля Radisson на месте небольшого сквера на углу площади Сахарова. Земля под зеленой зоной принадлежит муниципалитету, тогда как соседние участки (под парком «Барнаульская крепость» и недействующими водными резервуарами) находятся в частной собственности.

Уже более десяти лет то разгораются, то утихают слухи о возможном строительстве на месте этих объектов многоэтажного жилого дома. В интернете существует даже несколько проектов высоток на этом месте, сделанных барнаульскими архитекторами. По данным «Политсибру», уже давно существует макет здания, однако общественности он не демонстрировался и в сеть не выкладывался.

Очередную пищу для таких слухов предоставил совладелец компании, намеревающейся возводить на месте сквера отель, Иван Лужаев. Он упомянул о переговорах с собственниками соседних участков и их намерении построить там 25-этажный дом.

«Политсибру» решил напомнить читателям, как эти земли вообще оказались в частных руках и с чего все начиналось.

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Исторический экскурс

На территории, где сейчас находится площадь Сахарова, в 1940-е годы были возведены большие резервуары для хранения воды, замаскированные под холм. До 1960-х годов остальное пространство будущей площади представляло собой пустырь, изрезанный оврагами, несмотря на то, что это был центр города. В 1966 году здесь был построен Дворец зрелищ и спорта. В 1973 году сооружено здание Алтайского краевого театра драмы.

К 250-летию Барнаула, которое отмечалось в 1980 году, работы по благоустройству площади были завершены — вырублены кустарники, неровности выровнены и заасфальтированы. В 1985 году в южной части площади вступил в строй спорткомплекс «Обь».

В 2002 году на возвышенном места площади у бывших водных резервуаров создан детский парк развлечений «Барнаульская крепость», в котором, кроме прочих аттракционов, установлено 27-метровое колесо обозрения.

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Это был лихой 2005

22 июня 2005 года, за полтора месяца до гибели тогдашнего алтайского губернатора Михаила Евдокимова, территорию, площадью свыше 4000 кв. м, арендовало ЗАО «Барнаульская крепость» (БК). Срок аренды участка – до 22 июня 2054 года. На нем находится комплекс-аттракцион «Колесо обозрения», принадлежащий БК.

27 октября 2015 года БК обратилось к Минимущества Алтайского края с заявлением о покупке участка, указывая что имеет на это право как собственник расположенного на нем объекта недвижимости. 22 января 2016 года Минимущество письменно отказало БК в продаже участка, указав, что его фактическая площадь значительно превышает общую площадь расположенного на нем аттракциона. 20 декабря 2016 года Арбитражный суд признал отказ незаконным и обязал Минимущество продать участок. Тогда ведомство попыталось поднять на него цену.

БК настаивал на цене 9 млн рублей – это кадастровая стоимость участка на момент подачи заявления о покупке земли. Минимущества возразило, что цена должна составлять 11,5 млн рублей – кадастровая стоимость на момент подготовки договора. БК обратилось в суд и выиграло дело. Минимущества пыталось обжаловать решение суда, однако безрезультатно.

12 декабря 2017 года последняя кассационная жалоба министерства была отклонена.

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Барнаульская крепость

ООО Развлекательно-игровой комплекс «Барнаульская крепость» (БК) основано в 2002 году. В базе данных «Спарк-Интерфакс» указано лишь два соучредителя: ООО «Алтай-Парк Холдинг» и его владелец – барнаульский бизнесмен Роман Романов. Интересно, что и холдингу, и Романову, принадлежало в общей сложности 0,5% уставного капитала БК.

Владельцы остального объема доподлинно неизвестны, однако, по данным СМИ, ими являлась команда погибшего барнаульского предпринимателя Анатолия Банных. Эта версия косвенно подтверждается тем фактом, что в прошлом году его сын Максим вошел в состав владельцев БК, а Романов еще годом ранее из списка владельцев исчез. Притом, в настоящее время он по-прежнему руководит парком «Барнаульская крепость» и, как минимум в ближайшие полгода не планирует эту деятельность прекращать. Об этом предприниматель недавно лично сообщил «Политсибру».

Как уже было указано выше, право выкупить участок на Сахарова БК получило на том основании, что в его собственности находились сооружения на нем. В том числе, колесо обозрения. Кто же его построил?

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С 1997 года на это место по праздникам начал вывозить аттракционы работающий в парке «Солнечный ветер» «Алтай-парк», которым также владел Романов. В 2000 году он обратился в городскую администрацию и попросил выделить эту площадку под строительство развлекательно-игрового комплекса. В 2002 году началось строительство колеса обозрения (и зарегистрировано БК).

Об этом писал в частности «Амител», которым некоторое время руководил (согласно данным "СПАРК-Интерфакс") Андрей Козлов, в 2017 году указывавшийся в качестве единоличного владельца БК. Отметим, кстати, что резиденция холдинга тоже расположена поблизости – в соседнем квартале.

К слову, помимо колеса, в "Барнаульской крепости" были смонтированы карусели, детская железная дорога, качели, а также киоски с мороженым. Любопытно, что уже тогда, в 2002 году, речь зашла о возможной реконструкции вершины горы. Но дальше разговоров дело не продвинулось.

Четвертый участок

Помимо трех широко известных участков на площади Сахарова существует еще один – не столь заметный, однако не менее перспективный в плане строительства.

Он также находится в частной собственности, занимает почти тысячу кв. м и пригоден для возведения домов, высотой не ниже девяти этажей. Согласно данным кадастровой карты, в настоящее время там расположен одноэтажный жилой дом из кирпича, 1971 года постройки, его площадь составляет 80,4 кв. м.

Собственник земли и дома неизвестен, однако нельзя не отметить, что в реестр недвижимости участок внесен в конце августа 2005 года, как раз после аренды БК соседней территории под развлекательный парк.

2ГИС также не сообщает об этом доме ничего, кроме адреса, этажности и почтового индекса, а также стандартного набора обслуживающих организаций.