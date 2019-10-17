Госдума решила вопрос о неприкосновенности Николая Герасименко

Новости 24.10.2019 20:15 915

Депутат Государственной Думы от Алтайского края Николай Герасименко не сохранил свою неприкосновенность. Такое решение принял Совет Госдумы, во время пленарного заседания в четверг, 24 октября.

В своем докладе ответственный за вопросы депутатской этики Иван Квитка пояснил, что Герасименко попросил рассмотреть представление Генпрокуратуры о лишении неприкосновенности в упрощенной форме и без его участия.

"Такая форма рассмотрения вопроса не предполагает возможности обсуждения", - пояснил он.

Депутаты поддержали формат рассмотрения представления надзорного ведомства.

В итоге депутаты проголосовали за проект постановления "О даче согласия на лишения неприкосновенности депутата Госдумы Николая Герасименко и направление в суд возбужденного в отношение его дела об административном правонарушении".

За принятие решения проголосовали 329 "думцев", трое - против и один воздержался.

Напомним, что минувшим летом Герасименко за рулем своего Lexus сбил мотоциклиста и якобы покинул место ДТП. Позже сам депутат подтвердил, что стал участником аварии, однако отметил, что значительных травм никто не получил, а сам он с места происшествия не скрывался.