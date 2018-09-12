Выход - Найден? Депутаты намерены сместить врио главы Каменского района

Новости 24.10.2019 18:45 304

Накануне стало известно, что часть депутатов Каменского райсобрания намерена выразить свое недоверие и. о. главы Каменского района Евгении Гордиенко путем опросного голосования. Об этом пишут "Каменские известия".

Председатель райсобрания депутатов Виктор Кашицин от комментария отказался, сославшись на то, что в данный момент процедура голосования как раз проходит. И говорить о чем-то можно только по ее завершении. Руководитель аппарата представительного органа Андрей Сиротенко заявил, что результаты станут известны только в начале следующей недели.

Каменские депутаты выбрали временного главу района Новости 12.09.2018 18:05 На сессии присутствовало 16 депутатов, проголосовали единогласно 914

«Накануне одна треть депутатов, в соответствии с регламентом, внесла вопрос о возложении обязанностей главы Каменского района на заместителя главы администрации Алексея Жихаренко. Решение о возложении обязанностей главы района от 12 сентября 2018 они потребовали признать утратившим силу. В настоящий момент назначено голосование в порядке опроса. По регламенту, председатель районного собрания депутатов обязан назначить такое голосование, когда к нему поступает соответствующее ходатайство. Пока говорить о ходе опроса преждевременно, это только после того, как опрос окончится, то есть в понедельник-вторник. Соответственно, сейчас депутаты уведомлены о данной процедуре, идет голосование», - констатировал Сиротенко.

Между тем начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин высказал недоумение по поводу сложившейся ситуации: "Для нас каменская новость несколько удивительна. Разбираемся в данном вопросе. Ведем диалог со всеми сторонами".

Напомним, 24 августа 2018 года прежний глава района Федор Найден был временно отстранен судом от исполнения своих обязанностей. 12 сентября депутаты райсовета единогласно проголосовали за кандидатуру зама Найдена - Евгению Гордиенко.