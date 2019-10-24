Активисты намерены вывести сотню барнаульцев на защиту сквера от Radisson

Новости 24.10.2019 17:40 1002

В мэрию Барнаула подана заявка о проведении в День народного единства, 4 ноября, митинга, посвященного защите сквера на углу проспекта Социалистического и улицы Молодежной. Уведомление в горадминистрацию подал известный активист и блогер Юрий Красильников.

Провести публичное мероприятие с использованием звукоусиливающей аппаратуры планируется на территории сквера напротив дома по адресу: улица Молодежная, 21. В акции смогут принять участие до 100 барнаульцев. Цель митинга - выразить мнение о застройке зеленых зон в городе.

Отметим, что организаторы акции выступают против строительства четырехзвездочного отеля в сквере рядом с площадью Сахарова.

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Митинг планируется провести в понедельник, 4 ноября с 13:00 до 14:30. Добавим, что речь идет о выходном дне, так как именно на эту дату приходится празднование Дня народного единства. Вероятнее всего, администрация города откажет в проведении митинга именно в данном сквере, сославшись на его занятость для других праздничных акций. Не исключено, что в качестве альтернативы будет предложена иная площадка (скорее всего, не в центре города). К тому же у протестующих всегда есть возможность прийти в гайд-парк.

Напомним, в мэрии заявку должны рассмотреть в течение нескольких рабочих дней.

К слову, петиция, созданная все тем же Юрием Красильниковым, в которой он призывает Radisson поменять планы по строительству отеля на месте сквера, за два дня набрала почти 800 голосов. Также в городе продолжается серия одиночных пикетов в поддержку зеленых зон.