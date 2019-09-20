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Власти Бурятии отдали под вырубку 2,5 млн «кубов» леса на берегу Байкала

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Агентство лесного хозяйства Бурятии одобрило вырубку в водоохранной зоне Байкала. Однако, прокуратура смогла вмешаться в ситуацию и предотвратить исчезновение 2,5 млн кв.м леса. Суд признал действия по освоению лесов незаконными и запретил проводить рубки в Центральной экологической зоне Байкала, сообщает природоохранная прокуратура.

«Исходя из содержания проектов юридическому лицу предоставлено право на вырубку 2 513 700 куб. м защитных лесов до 2027 года, — говорится в сообщении прокуратуры. — Документы вопреки действующему законодательству были одобрены Республиканским агентством лесного хозяйства и получили положительные заключения экспертизы».

Однако, вырубка леса на территории Центральной экологической зоны запрещено законом.

Эту позицию поддержал суд, но несмотря на это арендатор и агентство пытаются оспаривать. Они приводят доводы о необходимости проведения рубок во благо леса. По их мнению их планы не несут негативных рисков окружающей среде.

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Автор: Политсиб.ру

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