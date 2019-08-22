Депутаты АКЗС смогут назначать глав предприятий Алтайского края

Новости 24.10.2019 18:10 294

Правительство Алтайского края намерено внести вопрос об очередном расширении полномочий депутатов Алтайского Заксобрания. Ожидается, что на октябрьской сессии изменения будут приняты в первом чтении, сообщает пресс-служба АКЗС.

Законопроектом предлагается дополнить полномочия АКЗС по даче согласия на назначение на должность руководителя краевого государственного унитарного предприятия.

«Принятие изменений обусловлено необходимостью совершенствования управления краевыми государственными унитарными предприятиями, повышения эффективности их работы и ответственности руководителей предприятий», - говорится в комментарии к проекту закона.

Расширение 2.0. Виктор Томенко передает депутатам АКЗС новые полномочия 22.08.2019 15:20 Теперь парламентарии смогут влиять на кадровые назначения в КГУПах 916

Напомним, что ранее полномочия парламентариев уже расширялись. Одним из новшеств стали поправки, наделяющие их правом согласия на назначение министров финансового и экономического блока и ратификации соглашений региона.

Кроме того, из-за отсутствия ясности в вопросе о совершении сделок с имуществом органами государственной власти Алтайского края, планируется рассмотреть закон «О порядке управления и распоряжения государственной собственностью Алтайского края».

В качестве предложения, по корректировке, планируется принять изменения, которые предлагают дать полномочия АКЗС в сфере управления государственным имуществом по даче согласия на совершение указанными органами сделок с имуществом.

Предлагается принять законопроект в двух чтениях.