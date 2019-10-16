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Деньги – на парту. Директора школы на Кузбассе уличили в незаконных поборах

Новости
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Прокуратура выявила незаконный сбор денег с родителей учеников в школах четырех городов и трех районов Кемеровской области, где выявлены нарушения. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

 В ходе проверки выяснилось, что с родителей учащихся собирали деньги под различными предлогами в школах Куйбышевского, Орджоникидзевского и Центрального районов Новокузнецка, Кировского района Кемерово, городов Белово и Топки, а также Тяжинского, Яшкинского и Гурьевского районов Кузбасса.

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«Например, в Новокузнецке директор школы обязала родителей детей, поступающих в первый класс и проживающих на территории, не закрепленной за данной образовательной организацией, сдать денежные средства в размере 2,2 тысячи рублей на каждого ученика на приобретение стульев и парт»,— говорится в сообщении ведомства.

Директорам школ и руководителям управлений образованием были внесены представления об устранении нарушений.

Автор: Политсиб.ру

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