В Барнауле возведут пристрой к лицею вместо сгоревшей школы

Новости 24.10.2019 16:11 474

В Алтайском крае местные жители в микрорайоне Ерестной Центрального района Барнаула продолжают бороться за строительство школы. Прежняя школа сгорела 10 лет назад, а сейчас на её месте расположился коттеджный посёлок.

Как стало известно, после жалобы в правительство Алтайского края власти Барнаула пообещали сделать пристрой к лицею №2 взамен сгоревшей школы. Об этом говорится в ответе зампредседателя комитета образования Барнаула Натальи Михальчук. Документ разместила организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль».

Ранее общественники поддержали требование жителей Нагорной части Барнаула, где проживает около трех тысяч детей школьного возраста, о восстановлении в поселке Ерестном сгоревшей школы. На сегодняшний день от экс-школы остался только фундамент и часть земли площадью 2 470 кв. м.

Жители посёлка остро нуждаются в новой школе, пока дети добираются на учебу в удаленные учреждения - лицей № 2 и 48-ю школу - по бездорожью и автомагистралям без тротуаров.

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По словам Михальчук, ведомство провело полный мониторинг земельного участка на месте бывшей школы и комиссионное обследование предполагаемого школьного маршрута до образовательных учреждений, где в настоящее время обучаются дети поселка.

Специалисты пришли к выводу, что оставшийся от школы участок позволяет построить только малокомплектную школу на 140 мест или детский сад на 75 мест, но в планах реализации действующих программ таких объектов не предусмотрено. С целью обучения детей нагорной части города в первую смену рассматривается вопрос о строительстве пристроя к МБОУ «Лицей» № 2.

Кроме того, Михальчук заявила, что дороги микрорайона не соответствуют требованиям по обеспечению безопасности, поэтому администрация города не может обеспечить детей школьным автобусом.

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Ранее сообщалось, что в августе жители поселка Ерестной пожаловались на вырубку леса рядом с территорией бывшей школы по адресу: Змеиногорский тракт, 83. Этот участок имеет весьма богатую «биографию». В частности, когда-то на нем располагался коттедж экс-градоначальника Игоря Савинцева. Ее нынешнее предназначение - для размещения гостиницы или гостиничного комплекса. Площадь территории составляет почти 25 «соток», кадастровая стоимость – около 4,5 млн рублей.