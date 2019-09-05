ОНФ признал рост ДТП на участках дорог после ремонта по БКАД

Новости 24.10.2019 15:50 355

Эксперты "Общероссийского народного фронта" изучили статистику аварийности на дорогах, которые были отремонтированы в 2017-2018 годах в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные автодороги». По итогам анализа были сделаны выводы о снижении уровня безопасности после работ на объектах.

«Участники "Дорожной инспекции" ОНФ и ранее обращали внимание на то, что при ремонте проезжих частей обеспечение безопасности дорожного движения отходит на второй план. Между тем, своевременные меры помогут предотвратить появление новых очагов аварийности», - говорят в Народном фронте.

Данные были предоставлены ГИБДД, которые запросил депутат Госдумы и координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев. Сведения собраны по 38 населенным пунктам, в числе которых Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Томск, Красноярск и Иркутск.

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В итоге выяснилось, что в сравнении с 2016 годом, общее число аварий в 2018 году снизилось на 510, получивших ранение в ДТП стало на 484 человека меньше. Также на 155 человек меньше стало среди погибших. Однако, ситуация в каждом отдельном городе существенно отличается.

«Согласно предоставленным данным, количество аварий в 2018 году по сравнению с 2016 годом снизилось в 22 агломерациях из 38. Существенные изменения – снижение более чем на 10% – произошли только в восьми городах», - говорится в сообщении.

В числе сибирских городов, которые отметились сокращением числа дорожных аварий, Красноярск и Барнаул. Среди городов СФО, где меры дорожных властей по снижению смертности на дорогах принесли положительные результаты, вошли Новокузнецк и Кемерово.

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В 10 городах ситуация с дорожной безопасностью за два года только ухудшилась. Наибольший рост числа жертв ДТП отмечен в Чебоксарах – на 64% (в 2016 году 25 погибших, в 2017 – 19, в 2018 – 41). Подобным образом дела обстоят в Омске, где показатель вырос на 38% (с 56 в 2016 году).

«Конечно, мы нашли множество проблемных мест, нередко встречали нерегулируемые пешеходные переходы через четыре и более полос движения без островков безопасности, попадались перекрестки с опасными схемами проезда. Также мы увидели тенденцию к снижению уровня безопасности после дорожных ремонтов. На ровных и прямых дорогах повышается скорость и аварии появляются там, где их раньше не было. С превышением скорости борются преимущественно установкой знаков и камер видеофиксации. Решением может стать установка искусственных неровностей, совмещенных с пешеходными переходами, и изменение геометрии дорог с их сужением у пешеходных переходов, но про это часто забывают. В результате возникают новые очаги аварийности», – отметил главный инженер "Дорожной инспекции" ОНФ Николай Мельков.

Напомним, на днях министр транспорта Алтайского края прокомментировал резонансное ДТП на участке, отремонтированном по БКАД. Александр Дементьев дал понять, что пока точной статистики за 2019 год по числу ДТП на отремонтированных участках дорог нет, однако отметил любопытную тенденцию. По его мнению, число ДТП на участках БКАД сокращается, но уровень их серьезности возрастает.