Следователь-криминалист рассказал о раскрытии громких преступлений 2019 года

Новости 24.10.2019 14:55 313

История следственной криминалистики насчитывает уже 65 лет. О том, как сегодня идет борьба с преступностью в крае, редакция «АиФ-Алтай» узнала у старшего следователя-криминалиста регионального Следкома, подполковника юстиции Алексея Пономарёва.

В начале октября жителей Алтайского края ужаснула история о том, как мужчина убил мать с двумя детьми в Славгороде.

Задержан подозреваемый в убийстве матери с детьми в Славгороде Новости 28.09.2019 17:15 Преступление было совершено месяц назад 1854

По словам Пономарева, самое тяжелое в его работе - преступления, где жертвами становятся дети. «Я думаю, для любого человека, имеющего детей, это является неприемлемым. Много лет работаю, и всякое приходилось видеть, но недавняя славгородская история с убийством матери и двух ее детей меня «покорёжила». А задержанный обвиняемый – брат гражданского мужа убитой - совершенно спокойно рассказывает, как убил женщину и ребятишек; как спрятал их тела в овражке, как приезжал потом несколько раз и присыпал их чем придётся, чтобы получше скрыть. Сожитель женщины, на руках которого остался их совместный малыш, тоже был совершенно равнодушен: «Ищите, если хотите…» Правда, достоверно известно, что он об убийстве не знал», - комментирует следователь.

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Он добавил, что безвестное исчезновение несовершеннолетних детей сам по себе повод для принятия незамедлительных мер по их поискам.

«Была создана большая следственно-оперативная группа, мы в Славгородском районе ни одну неделю буквально дневали и ночевали. В том числе заходили во все дома в этом селе; методично осматривали погреба, хозпостройки, скотные дворы, выгребные ямы, свежие вспашки на огородах; дальше пошли по окрестностям. Уже нацелились выдвигаться с лодками на ближайшее озеро, заросшее камышами, но поступила оперативная информация о возможной причастности родственника к исчезновению разыскиваемых, и картина начала проясняться». Сейчас обвиняемому грозит пожизненный срок.

В расследовании громкого убийства барнаульца Михаила Седова тоже не обошлось без криминалистов. Следователь отмечает, что в результате собраны и задокументированы 100%-е доказательства вины обоих обвиняемых. В итоге суд, как известно, все их принял, преступники получили суровое наказание.

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Находить улики и орудия преступления бывает совсем нелегко. Пономарев подтвердил, что в криминалистике сейчас активно применяется экспертиза по ДНК, которая в недавнем прошлом казалась фантастикой. Он напомним о серии преступлений в Нагорной части Барнаула в 2015-2016 годах. Так, по делу проверено более 11 тысяч человек, по которым проведены сравнительные экспертизы, и данные следственные действия будут продолжаться до установления лица, причастного к совершению преступления.

«Моё личное мнение: если бы с рождения у каждого человека брали образец ДНК, то у нас и неопознанных тел бы не было, и масса преступлений бы раскрывалась в короткие сроки», - обратил внимание следователь.

Разобраться на месте ЧП помогает и другая современная техника – квадрокоптер. «Это очень полезная в некоторых случаях вещь. Вот, например, недавно работали по незаконной вырубке леса. Подняли квадрокоптер - вся картина, как на ладони, понятны масштабы», - рассказал Пономарев.

Методы и технологии, благодаря которым криминалистам удается раскрывать преступления, продолжают совершенствоваться. Однако главным орудием по-прежнему остаются профессионализм и полная отдача работе.