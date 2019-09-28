Следователь-криминалист рассказал о раскрытии громких преступлений 2019 года

История следственной криминалистики насчитывает уже 65 лет. О том, как сегодня идет борьба с преступностью в крае, редакция «АиФ-Алтай» узнала у старшего следователя-криминалиста регионального Следкома, подполковника юстиции Алексея Пономарёва.
В начале октября жителей Алтайского края ужаснула история о том, как мужчина убил мать с двумя детьми в Славгороде.
Преступление было совершено месяц назад
По словам Пономарева, самое тяжелое в его работе - преступления, где жертвами становятся дети. «Я думаю, для любого человека, имеющего детей, это является неприемлемым. Много лет работаю, и всякое приходилось видеть, но недавняя славгородская история с убийством матери и двух ее детей меня «покорёжила». А задержанный обвиняемый – брат гражданского мужа убитой - совершенно спокойно рассказывает, как убил женщину и ребятишек; как спрятал их тела в овражке, как приезжал потом несколько раз и присыпал их чем придётся, чтобы получше скрыть. Сожитель женщины, на руках которого остался их совместный малыш, тоже был совершенно равнодушен: «Ищите, если хотите…» Правда, достоверно известно, что он об убийстве не знал», - комментирует следователь.
"Политсибру" пообщался с Виктором Ватутиным, известным по целому ряду громких дел
Он добавил, что безвестное исчезновение несовершеннолетних детей сам по себе повод для принятия незамедлительных мер по их поискам.
«Была создана большая следственно-оперативная группа, мы в Славгородском районе ни одну неделю буквально дневали и ночевали. В том числе заходили во все дома в этом селе; методично осматривали погреба, хозпостройки, скотные дворы, выгребные ямы, свежие вспашки на огородах; дальше пошли по окрестностям. Уже нацелились выдвигаться с лодками на ближайшее озеро, заросшее камышами, но поступила оперативная информация о возможной причастности родственника к исчезновению разыскиваемых, и картина начала проясняться». Сейчас обвиняемому грозит пожизненный срок.
В расследовании громкого убийства барнаульца Михаила Седова тоже не обошлось без криминалистов. Следователь отмечает, что в результате собраны и задокументированы 100%-е доказательства вины обоих обвиняемых. В итоге суд, как известно, все их принял, преступники получили суровое наказание.
10 октября состоялось финальное заседание по делу об убийстве Михаила Седова
Находить улики и орудия преступления бывает совсем нелегко. Пономарев подтвердил, что в криминалистике сейчас активно применяется экспертиза по ДНК, которая в недавнем прошлом казалась фантастикой. Он напомним о серии преступлений в Нагорной части Барнаула в 2015-2016 годах. Так, по делу проверено более 11 тысяч человек, по которым проведены сравнительные экспертизы, и данные следственные действия будут продолжаться до установления лица, причастного к совершению преступления.
«Моё личное мнение: если бы с рождения у каждого человека брали образец ДНК, то у нас и неопознанных тел бы не было, и масса преступлений бы раскрывалась в короткие сроки», - обратил внимание следователь.
Разобраться на месте ЧП помогает и другая современная техника – квадрокоптер. «Это очень полезная в некоторых случаях вещь. Вот, например, недавно работали по незаконной вырубке леса. Подняли квадрокоптер - вся картина, как на ладони, понятны масштабы», - рассказал Пономарев.
Методы и технологии, благодаря которым криминалистам удается раскрывать преступления, продолжают совершенствоваться. Однако главным орудием по-прежнему остаются профессионализм и полная отдача работе.