Сергей Шубенков под флагом России стал чемпионом Всемирных военных игр

Спринтер-барьерист из Барнаула Сергей Шубенков стал чемпионом VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском городе Ухань. Забег на 110 м с барьерами состоялся в среду, 23 октября, пишет "Алтайский спорт".
В финальном забеге он оказался самым быстрым, финишировав со временем в 13,4 секунды.
Напомним, в квалификационном забеге у него было 13,51 секунда, в финале же ему удалось скинуть 11 сотых.
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Второе место занял китаец Цзэн Цзяньхан — 13.53 секунд, а замкнул тройку призеров с результатом 13.60 секунд представитель Кувейта Якуб Аль-Юха.
Отметим, что в Китае Шубенков и остальные спортсмены сборной России впервые с 2015 года, когда членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено, выступал под флагом России.
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