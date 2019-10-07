Сергей Шубенков под флагом России стал чемпионом Всемирных военных игр

Новости 24.10.2019 13:45 234

Спринтер-барьерист из Барнаула Сергей Шубенков стал чемпионом VII Всемирных военных игр, которые проходят в китайском городе Ухань. Забег на 110 м с барьерами состоялся в среду, 23 октября, пишет "Алтайский спорт".

В финальном забеге он оказался самым быстрым, финишировав со временем в 13,4 секунды.

Напомним, в квалификационном забеге у него было 13,51 секунда, в финале же ему удалось скинуть 11 сотых.

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Второе место занял китаец Цзэн Цзяньхан — 13.53 секунд, а замкнул тройку призеров с результатом 13.60 секунд представитель Кувейта Якуб Аль-Юха.

Отметим, что в Китае Шубенков и остальные спортсмены сборной России впервые с 2015 года, когда членство Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций было приостановлено, выступал под флагом России.