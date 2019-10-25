Сотрудники Алтай-Кокса повышают эффективность производства

Новости 24.10.2019 15:10 124

Работники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в третьем квартале 2019 года подали 440 идей по повышению эффективности производства. Инициативы сотрудников были направлены на оптимизацию работы оборудования, снижение энергозатрат, повышение качества и снижение себестоимости продукции, улучшение условий труда и другое.

Всего за три квартала 2019 года металлурги Алтай-Кокса подали 1217 инициатив. Ожидаемый экономический эффект от их внедрения – более 680 млн рублей.

Самым активным в третьем квартале стал сотрудник цеха автоматизации Сергей Чалык, который подал за этот период шесть идей. Его предложения направлены на стабилизацию технологии, повышение надежности оборудования и улучшение условий труда на рабочих местах.

Инициативы – один из инструментов Производственной системы НЛМК, которая действует на Алтай-Коксе с июля 2018 года. Каждый работник может предложить идею по улучшению производства и получить за это премию. Если идея приносит экономический эффект и включена в оптимизационную программу, то автор получает дополнительное вознаграждение.

Информация об Алтай-Коксе

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) – одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Информация о Группе НЛМК

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, крупнейший в России и один из самых эффективных в мире производителей стальной продукции.

Металлопродукция Группы НЛМК используется в различных отраслях, от строительства и машиностроения до энергетического оборудования и оффшорных ветровых установок.

Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Мощности по производству стали компании превышают 17 млн тонн в год.

НЛМК демонстрирует высокую конкурентоспособность по себестоимости среди мировых производителей, прибыльность компании - одна из наиболее высоких в отрасли. Выручка компании за 2018 год составила 12 млрд долларов, показатель EBITDA – 3,6 млрд долларов. Соотношение Net Debt/EBITDA составило 0,25х. Компания имеет кредитный рейтинг инвестиционного уровня от S&P, Moody’s, Fitch и RAEX (Эксперт РА).

Обыкновенные акции ПАО «НЛМК», free-float которых составляет 19%, торгуются на Московской Фондовой Бирже (тикер «NLMK»), глобальные депозитарные акции - на Лондонской фондовой бирже (тикер «NLMK:LI»). Акционерный капитал Компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль. Подробнее об акционерном капитале НЛМК можно узнать по ссылке.

Дополнительная информация о Группе НЛМК на сайте.

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