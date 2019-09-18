Бренд «Фирсова Слобода» стал поводом для конфликта в Барнауле

Новости 24.10.2019 13:09 273

УФАС России по Алтайскому краю признало недобросовестной регистрацию товарного знака «Фирсова слобода» одноименным агентством недвижимости при более раннем использовании бренда другим агентством – «Дом», передает пресс-служба ведомства.

Конфликт между компаниями возник после того, как ООО «Фирсова слобода» в 2018 году зарегистрировало одноименный товарный знак и запретило его использовать АН «Дом». При этом обе фирмы оказывают агентские услуги по объектам недвижимости, расположенным на территории так называемой Фирсовой слободы - в селах Фирсово и Санниково близ города Барнаула.

В итоге «Дом» обратился в УФАС. Он уверен, что конкурент приобрел исключительное право на бренд «с целью получения преимуществ» и «его устранения с рынка».

Барнаульские эксперты высказались о шансах развития малоэтажного строительства Новости 18.09.2019 7:40 В рамках круглого стола была составлена резолюция, адресованная краевому правительству 3165

В ходе рассмотрения дела сотрудники ведомства собрали доказательства о том, что первым на территории Алтайского края обозначение «Фирсова слобода» со стилизованным изображением совы ввело агентство недвижимости «Дом». С 2006 года оно вело широкую рекламную кампанию с использованием этого бренда, который стал популярным и узнаваемым на рынке.

«Недобросовестность действий правообладателя при регистрации права на товарный знак должна быть установлена на стадии обращения с заявкой на его регистрацию, так как именно в этот момент реализуется умысел на недобросовестное конкурирование с другими участниками рынка», - уточнила начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы управления Наталья Буянкина.

В ходе рассмотрения дела подтвердилась недобросовестность правообладателя товарного знака.

Также комиссия управления пришла к выводу, что на момент подачи заявки на регистрацию товарного знака «Фирсова Слобода Firsova Sloboda» правообладателю был известен факт длительного использования обозначения другого агентства недвижимости.

В результате действия ООО «Фирсова Слобода» по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак признаны актом недобросовестной конкуренции. В настоящее время в управлении решается вопрос о привлечении общества к административной ответственности.

На основе решения УФАС агентство недвижимости «Дом» может подать жалобу «в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, т.е. его регистрации», отмечается в сообщении ведомства.