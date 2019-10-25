Власти Барнаула добились повышения надежности электроснабжения в Затоне

Новости 24.10.2019 12:20 798

Администрация Барнаула совместно с ООО «Барнаульская сетевая компания» решила вопрос о бесперебойном обеспечении электричеством микрорайона Затон. Ранее оборудование подстанции было изношено, из-за чего постоянно возникали перебои с подачей электричества в дома и социальные учреждения.

Подстанция, расположенная в Затоне, как и другие сети поселка, досталась городскому хозяйству в плачевном состоянии. Для приведения их в работоспособное состояние были проведены масштабные работы. Об этом рассказали заместитель главы администрации Барнаула по вопросам городского хозяйства Андрей Фёдоров и главный инженер «Барнаульской сетевой компании» Андрей Лавринец.

По словам Андрея Фёдорова, на подстанции проводился плановый ремонт оборудования строительной части подстанции.

«Если говорить о ее значимости, то, безусловно, она имеет стратегическое значение. От нее зависят 24 подстанции, которые снабжают электричеством детский сад, школу, порядка 4 тысяч жителей поселка», - рассказал Фёдоров.

Он также уточнил, что подстанция в рамках городского округа является перспективным объектом, который относится к прогнозируемому развитию Барнаула. По его словам, если краевая столица начнет «разрастаться» по правому берегу Оби, то вопрос подключения новых потребителей можно будет легко решить за счет подстанции в Затоне.

«Ремонт подстанции осуществлялся не один год. Здесь проводились плановые ремонтные работы. Всего в нее вложено порядка 20 млн рублей. Обновленное оборудование дает возможность бесперебойной работы для всего поселка», - пояснил заместитель главы администрации города.

Что касается значимости проводимых работ, Фёдоров отметил, что вопрос ремонта был связан также и с риском отключения электроснабжения. Объект был передан в аренду «Барнаульской сетевой компании» в 2005 году. Оборудование изначально находилось в неудоволетворительном состоянии, силовые трансформаторы имели повышенную температуру даже при минимальных нагрузках, оборудование фактически не соответствовало правилам устройств электроустановок.

Слова Андрея Фёдорова подтвердил главный инженер «БСК» Андрей Лавринец, заверив, что вопрос бесперебойной работы подстанции теперь точно решен. Кроме того, по его словам, объект находится в зоне, защищенной от затопления, что для Затона весьма актуально.

«Сейчас оборудование совершенно новое и проблем с ним быть не должно. Его можно эксплуатировать минимум 25 лет. Была проведена работа по замене трансформатора. Ранее на этой территории их было два, большой и поменьше. За счет нового трансформатора мощность подстанции стала в разы выше. Теперь ее хватает не только на Затон. Потенциально к ней можно подключить еще три-четыре поселка таких же размеров», - пояснил А.Лавринец.

По словам главного инженера, паспорт компанией был получен, а комиссия Ростехнадзора все проверила. В прошлом году было замечание по поводу недостаточной высоты забора. Этот недостаток был исправлен за счет увеличения высоты ограждения сеткой рабица. Вложения в ремонт были комплексными. Основную часть расходов обеспечили силами городского бюджета. Так, замена оборудования и трансформатора происходила за городские деньги.

«Что касается капитального ремонта, он выполняется за счет средств, предусмотренных в тарифе на капремонт мелкого оборудования. В последние пять лет также действует специальная инвестиционная программа, в рамках которой мы уже провели ремонтные работы на нескольких подстанциях. В рамках этой инвестпрограммы работы у нас запланированы на пять лет. Сейчас в микрорайоне Затон есть два источника питания, а будет четыре. Дополнительная надежность никогда не помешает», - заявил Лавринец.

В 2018 году, когда краевую столицу потряс масштабный ураган, несколько деревянных опорных линий в районе подстанции пострадали. Их заменили на бетонные, прочность которых значительно выше. В случае подтопления или иных чрезвычайных ситуаций они не пострадают.

Главный инженер «БСК» уточнил, что программа обсуждалась на городском экономическом совете, с учетом пожеланий развития других районов Барнаула.

Напомним, что в 2016 году была произведена замена силового трансформатора №1, в рамках капитального ремонта за счет средств бюджета города Барнаула в размере 11,5 млн рублей. А в 2019 году произведена замена коммутационного оборудования распределительного устройства 35 кВ, в рамках капитального ремонта за счет средств бюджета города Барнаула в размере 6,5 млн рублей.

Сама подстанция ПС-61 находится по улице Матросская, 120 в микрорайоне Затон. Введена в эксплуатацию она в 1961 году.

ООО «Барнаульская сетевая компания» - территориальная сетевая компания, осуществляющая свою деятельность в границах муниципального образования города Барнаула. Образование компании как отдельного субъекта связано с выполнением требований законодательства о разделении видов деятельности в электроэнергетике. Основана 6 июля 2005 года. К основным видам деятельности компании относятся обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей города Барнаула, обеспечение возможности технологического присоединения новых мощностей к электрическим сетям компании, обеспечение показателей качества электрической энергии у конечных потребителей и расширение спектра дополнительных энергосервисных услуг потребителям.