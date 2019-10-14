ФАС зафиксировала рост цен на гречку до 30%

Новости 24.10.2019 12:50 204

В отдельных регионах России наблюдается рост оптово-отпускных цен на гречневую крупу от 5 до 29%. Такую тенденцию фиксирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС), пишет RNS.

Несмотря на такой рост, по мнению ведомства, факт нарушения закона отсутствует.

«В соответствии с мониторингом оптово-отпускных цен на социально-значимые продукты питания, проводимого ФАС России в рамках выполнения поручения правительства России, действительно в отдельных регионах наблюдается рост цен на гречневую крупу (от 5 до 29%). Однако фактов нарушения антимонопольного законодательства в этих регионах не выявлено», - заявила начальник управления контроля АПК ФАС Анна Мирочиненко.

Она напомнила, что цена на производственные товары в оптовом звене не регулируются со стороны государства. Производители устанавливают цену на свою продукцию, исходя из конъюнктуры рынка, затрат на производство и продвижение продукции, стоимости привлечения заемных средств, курсов валют других факторов.

Одним из факторов роста цен на гречку называют неурожай крупы в Алтайском крае, где ежегодно собирается 50% гречихи от всей России. Засуха и аномально высокие температуры на территории региона сократили урожай до 6−8 центнеров с гектара. Годом ранее показатель составлял 18 центнеров с гектара.

Более подробно тему цены на гречку прокомментировал аграрный замгубернатора Алтайского края Александр Лукьянов. В ближайшее время на «Политсибру» выйдет большое интервью, в котором будут затронуты этот и другие важные вопросы.