«Аномальная зона»: жители Новоалтайска рассказали о мучениях без света

Новости 24.10.2019 11:14 862

Жители Белоярского района Новоалтайска жалуются на нестабильную подачу электроэнергии. На прошлой неделе их дома оказались обесточены практически на два дня, передает «ТОЛК».

Местные жители пояснили, что отключения происходят регулярно и без предупреждений. Именно внеплановых, и особо длительных. Как утверждают горожане, электричества бывает нет и по двое суток. Например, в последний раз 17 и 18 октября в их домах не было света с 8 утра и до 20 часов вечера, а в некоторых домах уже после этого свет снова погас.

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В беседе с корреспондентом о случившемся рассказала председатель уличного комитета Ольга Камнева:

«Я об отключении узнала совершенно случайно. Кто-то сфотографировал объявление, и люди начали его между собой распространять. У нас Белоярск – это аномальная зона. Улицы 2-я школьная, Стахановская, Октября, Зеленая и другие систематически остаются без света. Чуть ветер подул, дождь пошел – жди отключения. Пытаемся звонить, чтобы выяснить, почему отключили свет, – там тишина и мертвые с косами стоят. Вообще это давняя проблема. Мы живем на 2-й школьной 11 лет. Как мы переехали, нас постоянно отключают без каких-либо предупреждений».

Собеседница подчеркнула, что в районе, который постоянно остается без света, живет много многодетных семей. Частые отключения электроэнергии лишают родителей элементарной возможности приготовить детям еду, в целом нестабильная подача электроэнергии доставляет массу неудобств.

Несколько жителей Белоярского района Новоалтайска рассказали о том, что устали мириться с такой ситуацией. Они обращают внимание на то, что сейчас наступает холодное время года, в некоторых домах без электроэнергии нельзя отапливать дом.

Недавно горожане обратились за помощью к депутату Новоалтайского городского собрания депутатов Дмитрию Гришину. Тот в свою очередь направил запрос на имя прокурора Новоалтайска Василия Воробьева с просьбой провести проверку в отношении деятельности «Новоалтайских межрайонных электрических сетей».

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Примечательно, что главный инженер филиала «Новоалтайские МЭС» АО «СК Алтайкрайэнерго» Денис Грабарь рассказал, что 17 и 18 октября плановые отключения в Белоярском районе были связаны как раз с тем, чтобы улучшить надежность электроснабжения населения. Более того, местные жители были заблаговременно проинформированы о сбоях в электричестве.

«У нас инвестиционная программа по данной линии. Кстати, отключение было неполное. На социально значимых объектах работали дизельные генераторы. Мы делали обзвон всех юридических лиц. Население также информировали. Расклеивали объявления на опорах вдоль тротуаров. Также размещали их в местах массового скопления людей, в том числе на магазинах. Кроме этого, мы оповещаем администрацию и дежурную диспетчерскую службу. Работы, которые велись на протяжении двух дней, позволили улучшить надежность электроснабжения населения».

Таким образом, затяжные отключения пообещали прекратить, но местные жители по-прежнему боятся.