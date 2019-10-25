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Встреча по профилактике ВИЧ-инфекции прошла в школах Рубцовска

Новости
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Накануне в МБОУ «Кадетская средняя школа № 2» помощник эпидемиолога отдела профилактики Рубцовского филиала АКЦПБ со СПИДом Бажан Александр Васильевич провел видеолекторий «Защити себя от ВИЧ».

В формате «вопрос-ответ» проведено анкетирование среди старшеклассников по вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции.

В ходе мероприятия был продемонстрирован фильм «Правильные решения - все, что нужно знать о ВИЧ», в котором освещены история борьбы со СПИДом, информация о путях передачи, мерах профилактики. По окончании мероприятия специалист ответил на все интересующие вопросы.

В мероприятии приняли участие 19 человек.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел. (8 385 57) 6-01-15.

Автор: Политсиб.ру