Встреча по профилактике ВИЧ-инфекции прошла в школах Рубцовска

Новости 24.10.2019 19:25 190

Накануне в МБОУ «Кадетская средняя школа № 2» помощник эпидемиолога отдела профилактики Рубцовского филиала АКЦПБ со СПИДом Бажан Александр Васильевич провел видеолекторий «Защити себя от ВИЧ».

В формате «вопрос-ответ» проведено анкетирование среди старшеклассников по вопросам, касающимся ВИЧ-инфекции.

В ходе мероприятия был продемонстрирован фильм «Правильные решения - все, что нужно знать о ВИЧ», в котором освещены история борьбы со СПИДом, информация о путях передачи, мерах профилактики. По окончании мероприятия специалист ответил на все интересующие вопросы.

В мероприятии приняли участие 19 человек.

За более подробной информацией обращаться в отдел профилактики по тел. (8 385 57) 6-01-15.